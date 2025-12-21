SAD prijeti carinama vodećim europskim tehnološkim tvrtkama

Ured američkog trgovinskog predstavnika priopćio je da će upotrijebiti sva sredstva kako bi se suprotstavio "nerazumnim" pravilima EU-a koja nesrazmjerno štete poslovanju američkih tvrtki u Europi

Mreža nedjelja, 21. prosinca 2025. u 21:11
📷 Timo Klostermeier, ccnull.de
Timo Klostermeier, ccnull.de

Aludirajući na popis odmazde, imenovala je devet europskih tvrtki za koje je rekla da su "do sada uživale... širok pristup tržištu" u SAD-u. To su: irski Accenture; španjolski Amadeus; francuski Capgemini, Publicis i Mistral, miljenik umjetne inteligencije; njemački DHL, SAP i Siemens; te švedski Spotify.

među tvrtkama koje bi se mogle suočiti s otežanim poslovanjem u SAD je i francuska tvrtka Mistral
među tvrtkama koje bi se mogle suočiti s otežanim poslovanjem u SAD je i francuska tvrtka Mistral

Time je u svojevrsnom trgovinskom ratu kao posljedicu uvođenja carina SAD-a, prvi put ukazano na sankcioniranje pojedinačnih europskih tvrtki. Takav stav Trumpove administracije odgovor je na stroga tehnološka pravila EU koja je nedavno izrekla kaznu od 120 milijuna eura Elon Muskovom X-u zbog neispunjavanja obveza transparentnosti, što je izazvalo značajnu reakciju SAD-a.

Na priopćenje Ureda američkog trgovinskog predstavnika iz Europske komisije su ustvrdili kako će se držati svojih tehnoloških pravila koja, kako tvrde, nisu diskriminirajuća.

Glavni pregovarač Europskog parlamenta za odnose sa SAD-om Brando Benifei rekao: „Mislim da te deklaracije nisu korisne za pregovore koje moramo voditi i da su napad na našu regulatornu autonomiju te mislim da ih naši čelnici moraju odlučno odbaciti.“

Brando Benifei, glavni pregovarač Europskog parlamenta za odnose sa SAD-om 📷 wikipedia
Brando Benifei, glavni pregovarač Europskog parlamenta za odnose sa SAD-om wikipedia


Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija