SAD prijeti carinama vodećim europskim tehnološkim tvrtkama

Ured američkog trgovinskog predstavnika priopćio je da će upotrijebiti sva sredstva kako bi se suprotstavio "nerazumnim" pravilima EU-a koja nesrazmjerno štete poslovanju američkih tvrtki u Europi

Aludirajući na popis odmazde, imenovala je devet europskih tvrtki za koje je rekla da su "do sada uživale... širok pristup tržištu" u SAD-u. To su: irski Accenture; španjolski Amadeus; francuski Capgemini, Publicis i Mistral, miljenik umjetne inteligencije; njemački DHL, SAP i Siemens; te švedski Spotify.

među tvrtkama koje bi se mogle suočiti s otežanim poslovanjem u SAD je i francuska tvrtka Mistral

Time je u svojevrsnom trgovinskom ratu kao posljedicu uvođenja carina SAD-a, prvi put ukazano na sankcioniranje pojedinačnih europskih tvrtki. Takav stav Trumpove administracije odgovor je na stroga tehnološka pravila EU koja je nedavno izrekla kaznu od 120 milijuna eura Elon Muskovom X-u zbog neispunjavanja obveza transparentnosti, što je izazvalo značajnu reakciju SAD-a.

Na priopćenje Ureda američkog trgovinskog predstavnika iz Europske komisije su ustvrdili kako će se držati svojih tehnoloških pravila koja, kako tvrde, nisu diskriminirajuća.

Glavni pregovarač Europskog parlamenta za odnose sa SAD-om Brando Benifei rekao: „Mislim da te deklaracije nisu korisne za pregovore koje moramo voditi i da su napad na našu regulatornu autonomiju te mislim da ih naši čelnici moraju odlučno odbaciti.“