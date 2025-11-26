EU Amerikancima: Neće biti pregovora oko digitalnih pravila

"Usvojili smo svoja pravila kako bismo osigurali poštena tržišta i zaštitili prava potrošača. Naša je dužnost očuvati svoje vrijednosti i braniti svoj narod", rekla je Teresa Ribera

Europska digitalna pravila nisu predmet pregovora, poručila je potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera u odgovoru na komentare američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka. Lutnick je rekao kako bi Europska unija trebala učiniti svoju regulaciju tehnološkog sektora "uravnoteženijom" u zamjenu za smanjenje američkih carina na uvoz čelika i aluminija iz bloka.



"Mi, Europljani, usvojili smo svoja pravila kako bismo osigurali poštena tržišta i zaštitili prava potrošača... Naša je dužnost očuvati svoje vrijednosti i braniti svoj narod", rekla je Ribera.