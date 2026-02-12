Google dobio zeleno svjetlo za preuzimanje Wiza

Google je dobio bezuvjetno odobrenje Europske unije za akviziciju tvrtke za kibernetičku sigurnost Wiz vrijednu 32 milijarde američkih dolara, što je njegovo najveće preuzimanje ikad.



Sporazum, objavljen u ožujku prošle godine, mogao bi povećati Googleovu prisutnost u kibernetičkoj sigurnosti i u sektoru računarstva u oblaku gdje se natječe s većim konkurentima Amazonom i Microsoftom. "Naša je procjena potvrdila kako će kupci i dalje imati vjerodostojne alternative i mogućnost promjene pružatelja usluga", rekla je šefica Unije za antimonopolsku zaštitu Teresa Ribera.



Europska komisija objavila je kako svi podaci koje Google prikupi putem sporazuma nisu komercijalno osjetljivi i kako ih mogu procijeniti i druge tvrtke za sigurnosni softver. Vjeruju kako preuzimanje neće izazvati nikakve probleme u vezi s konkurencijom.

