Klijenti dolaze iz korpusa data centara, banaka i drugih velikih privatnih korporacija, ali i javnih ustanova, poput policije i tajnih službi. Tvrtke za recikliranje opreme svoje velike korisnike koji im povjeravaju na recikliranje opremu nazivaju hiperskalarnim klijentima. Do informacija iz kompanija koje se bave reciklažom IT opreme i baterija za električna vozila teško je doći, a informacije koje same kompanije objavljuju, stižu na kapaljku, jer kako upozoravaju, najveći rizik njihovu poslovanju je curenje informacija. Stoga su i informacije koje se mogu pronaći o kompanijama koje se bave recikliranjem IT opreme vrlo šture i nepotpune. Uglavnom, područje podatkovnih centara i IT-a je ogromno i neprestano se širi, do te mjere da stvara nove podindustrije koje donedavno nismo poznavali.