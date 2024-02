Sve zastupljenije poslovanje u cloudu zahtijeva i stručnjake za njegovu sigurnost

Poslovanje u cloudu sve je prisutnije u kompanijama diljem svijeta, a taj trend raste i u Hrvatskoj. No, istovremeno svjedočimo i sve većem broju kibernetičkih napada, zbog čega raste i potražnja za stručnjacima za zaštitu u cloudu. Dio doprinosa u rješavanju te potrebe dat će i skorašnji specijalistički trening „Osnove cloud sigurnosti“ u organizaciji Span Centra kibernetičke sigurnosti

Golem broj kompanija diljem svijeta u svom su poslovanju tradicionalnu IT infrastrukturu zamijenile cloudom, a posljednjih godina, prateći svjetske trendove, i hrvatsko tržište bilježi rast korištenja usluga u cloudu. No, s druge strane, svakodnevno možemo čitati vijesti i o nekom novom kibernetičkom napadu koji nanosi ogromne financijske i reputacijske gubitke organizaciji, a šteta je ponekad nenadoknadiva. Upravo zato tvrtke u sve većoj mjeri traže zaštitu u cloudu, što je dovelo do situacije u kojoj je trenutačno, na globalno razini, pa tako i u Hrvatskoj, nedovoljan broj stručnjaka na području kibernetičke sigurnosti. Štoviše, upravo je sigurnost u cloudu jedno od najtraženija tri područja unutar kibernetičke sigurnosti. Dio je ovo naglasaka iz prošlogodišnjeg izvješća Cybersecurity Workforce Study koje je objavila ISC2, svjetski priznata neprofitna organizacija za stručnjake za kibernetičku sigurnost. Stručnjaci za sigurnost u cloudu sve su traženiji i u Hrvatskoj gdje je prošle godine, prema podacima Eurostata, 45 posto poduzetnika koristilo cloud, dok ih je u 2021. bilo nešto manje od 40 posto.

Stoga su edukacije namijenjene stjecanju ili usavršavanju vještina i znanja u ovom području, najbolji odgovor na potrebe tržišta. Jedna od takvih je i specijalistički trening „Osnove cloud sigurnosti“ koji će održavati 5. i 6. ožujka u Span Centru kibernetičke sigurnosti. Polaznici će ondje dobiti sveobuhvatna znanja o različitim aspektima kibernetičke sigurnosti u cloud okružju i to u sklopu tri ključne teme – Koncept javnoga clouda, Osnove sigurnosti u cloudu i Prikaz sigurnosnih rješenja u cloudu.

Najbolje svjetske prakse na jednome mjestu

„Trening će polaznicima pomoći da bolje razumiju koncepte cloud računalstva, kao i temeljnih sigurnosnih načela koja treba slijediti kako bi moderna cloud računalna infrastruktura bila sigurna. Trening je podijeljen na teorijski i praktični dio u sklopu kojega ćemo prolaziti primjere korištenja različitih sigurnosnih rješenja za zaštitu clouda.“, pojašnjava Marinko Žagar, jedan od predavača na treningu koji inače radi kao Cyber Security Training Expert u Span Centru kibernetičke sigurnosti gdje je usmjeren na pripremu novih treninga te usavršavanje i osposobljavanje specijalista u području kibernetičke sigurnosti. Uz Marinka Žagara predavači na treningu bit će i Vedran Benić, koji u Spanu radi kao viši konzultant za informacijsku sigurnost te je trenutno fokusiran na pripremu implementacije Direktive NIS 2 među subjektima na hrvatskom tržištu, te Jakov Bingula, inženjer za sigurnost u cloudu.

Na trening „Osnove cloud sigurnosti“ mogu se prijaviti IT menadžeri, CISO, IT arhitekti, sistemski administratori, sistemski inženjeri, cloud specijalisti, kao i svi oni koji imaju interes za ulazak u područje cloud sigurnosti, a prijave traju do 1. ožujka i nalaze se na linku: CST-01 Osnove cloud sigurnosti | Span.eu