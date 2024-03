Softverska podrška 5, dostupnost rezervnih dijelova 7 godina

Kako navodi koalicija Right to Repair Europe, koja predvodili borbu potrošača za pravo na popravak uređaja, 31. kolovoza 2023. godine u Službenom listu Europske unije objavljena su prva EU pravila o ekološkom dizajnu i energetskom označavanju mobilnih telefona i tableta. Do lipnja 2025. godine ti će proizvodi morati biti dizajnirani da budu dugotrajniji i lakši za popravke, označavajući novu eru za održivost elektroničkih proizvoda.

Takvi osnažit će neovisne servisere i krajnje korisnike osiguravanjem pristupa rezervnim dijelovima i informacijama potrebnim za popravak najmanje 7 godina nakon završetka distribucije proizvoda na tržištu. Osim toga, proizvođači će morati učiniti dostupnim kompatibilna ažuriranja softvera najmanje 5 godina.

Što se tiče pouzdanosti, pametni telefoni će morati izdržati najmanje 45 slučajnih padova bez oštećenja funkcionalnosti i održati najmanje 80% kapaciteta svoje baterije nakon 800 ciklusa punjenja. Tableti moraju slijediti ista pravila, ali samo za kapacitet baterije.

Indeks popravka

Potrošači će također imati koristi od boljeg pristupa informacijama o ukupnoj mogućnosti popravka pametnih telefona zahvaljujući indeksu popravka. Nakon francuskog eksperimenta u kojem se od 2021. godine primjenjuju indeksi popravljivosti za nekoliko kategorija elektroničkih uređaja (uključujući pametne telefone), to će biti prvi put da se takva mjera poduzima na razini EU-a. Europska komisija trenutno razmatra slična pravila za elektroničke zaslone i perilice rublja.

Daljnji zahtjevi

Koalicija Right to Repair Europe želi dalje olakšati pristupačnost popravka uređaja utvrđivanjem najviše cijene rezervnih dijelova jer je cijena popravka jedan od glavnih čimbenika koji utječe na izbor krajnjeg korisnika hoće li proizvod popraviti ili ne, te za dodatna prava potrošača koja bi im osigurala lakši popravak elektroničkih uređaja.