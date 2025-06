Krenuo natječaj Ministarstva znanosti, dostupno 15 milijuna eura

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih započelo je sa zaprimanjem projektnih prijedloga na poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa Challenge. Riječ je o natječaju u sklopu projekta DIGIT - Digitalne, inovativne i zelene tehnologije.

Natječaj podupire nova ili poboljšana rješenja – proizvode, procese ili usluge – koja pridonose ostvarivanju ciljeva poput povećanja otpornosti na klimatske promjene, digitalizacije javnih i privatnih sustava te unaprjeđenja kvalitete života građana. Program potiče partnerstva koja uključuju različite sektore i discipline te naglasak stavlja na stvaranje društvene vrijednosti i mogućnost komercijalne primjene rezultata.

Raspoloživa sredstva u okviru natječaja iznose 15 milijuna eura, a projekt može dobiti potporu u iznosu od dva do četiri milijuna eura. Konzorciji svoje prijave podnose u dvije faze - najprije se podnose skraćeni prijedlozi putem platforme e-DIGIT do 9. srpnja 2025., a zatim najbolji projekti ulaze u drugu fazu podnošenja potpune prijave.

Bit će financirani projekti trajanja do 36 mjeseci, uz stopu sufinanciranja do 100 posto za istraživačke organizacije te od 40 do 60 posto za poduzeća, ovisno o veličini.