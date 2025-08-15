Kakav potop: OpenAI o3 pomeo Groka 4 u šahu

"Grok izgleda kao da je naučio nekoliko početnih poteza i zna pravila, ali ne puno više", rekao je bivši svjetski prvak Magnus Carlsen

Šahovski turnir između OpenAI-jevog modela o3 i xAI-jevog Groka 4 završio je potpunim porazom xAI-jevog modela umjetne inteligencije, uz podrugljive komentare bivšeg svjetskog šahovskog prvaka Magnusa Carlsena i velemajstora Davida Howella.

U turniru u Kaggleovoj Game Areni sudjelovali su OpenAI-jevi modeli o3 i o4-mini, Googleovi Gemini 2.5 Pro i Flash, Anthropicov Claude Opus, Moonshotovi DeepSeek i Kimi te xAI-jev Grok 4. U finalu su snage odmjerili Grok i o3, ali Grokova izvedba nije bila na razini prvaka.

"o3 je prilično nemilosrdan u konverzijama, djeluje kao šahist. Grok izgleda kao da je naučio nekoliko početnih poteza i zna pravila, ali ne puno više. [Grok] je kao onaj tip na klupskom turniru koji je naučio teoriju i doslovno ne zna ništa drugo", rekao je Carlsen tijekom druge partije.



Grokova izvedba bila je toliko nepredvidljiva da ju je Carlsen ocijenio s oko 800 ELO, ili nešto više od početnika. Dao je o3 skromnih, ali respektabilnih 1200, u sredini većine hobista.

Iako je bio u središtu pozornosti, šah nije bio glavna poanta turnira. Radilo se o tome kako modeli umjetne inteligencije opće namjene rješavaju događaje sa strogim pravilima poput šahovskih partija.