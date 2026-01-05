20 najboljih izvoznika robe u odnosu na digitalne usluge

Globalna trgovina obuhvaća dvije vrlo različite kategorije: fizička dobra poput strojeva, vozila i proizvedenih proizvoda te digitalne usluge poput softvera, cloud computinga i online platformi

20 najvećih svjetskih izvoznika robe

Na temelju podataka Svjetske trgovinske organizacije, trgovina robom i dalje je okosnica globalne trgovine. U 2024. godini zemlje su izvezle fizičku robu u ukupnoj vrijednosti od 23,8 bilijuna američkih dolara, uglavnom zahvaljujući proizvodnim silama.

Kina čvrsto drži vrh, izvozeći robu u vrijednosti od oko 3,6 bilijuna dolara - više nego Sjedinjene Američke Države i Njemačka zajedno. SAD slijede s 2,1 bilijunom dolara, dok je Njemačka na trećem mjestu s gotovo 1,7 bilijuna dolara, što odražava njezinu snažnu automobilsku i industrijsku bazu.

Ostali veliki izvoznici robe uključuju Nizozemsku, Japan, Italiju, Francusku, Južnu Koreju i nekoliko europskih gospodarstava. Meksiko i Kanada također se ubrajaju među najveće izvoznike robe u svijetu, a većina njihovog izvoza ide u Sjedinjene Američke Države.

20 najvećih svjetskih izvoznika digitalnih usluga

Iako je ukupne vrijednosti manji, digitalni izvoz brzo raste i mijenja globalne trgovinske obrasce. U 2024. godini izvoz digitalnih usluga dosegao je 4,8 bilijuna dolara diljem svijeta.

Sjedinjene Američke Države uvelike prednjače, izvozeći 741 milijardu dolara digitalnih usluga, što je podržano njihovom dominacijom u softveru, cloud infrastrukturi i digitalnim platformama. SAD su također najveći uvoznik digitalnih usluga u svijetu.

Ujedinjeno Kraljevstvo je na drugom mjestu s 488 milijardi dolara digitalnog izvoza, što je značajan skok u odnosu na 13. mjesto u izvozu robe. Irska slijedi s 425 milijardi dolara, što je porast od 24% u odnosu na 2023. godinu.

Slično kao i u izvozu robe, Njemačka se visoko kotira u digitalnoj kategoriji, s 280 milijardi dolara izvoza digitalnih usluga u 2024. godini. U međuvremenu, snažan uspjeh Indije odražava njezinu rastuću ulogu globalnog središta za IT i poslovne usluge, s digitalnim izvozom koji je porastao za 10% u odnosu na razinu iz 2023. godine.

Nekoliko manjih gospodarstava, uključujući Švicarsku, Singapur i Luksemburg, nerazmjerno se visoko kotira u digitalnom izvozu, a koristi im financijske usluge i tokovi intelektualnog vlasništva.

Dva puta do trgovinskog vodstva

Izvoznici robe obično se oslanjaju na opseg, industrije s intenzivnim kapitalom i fizičku infrastrukturu. Digitalni izvoznici, nasuprot tome, često imaju koristi od ljudskog kapitala i intelektualnog vlasništva, što manjim zemljama omogućuje globalnu konkurenciju bez masivnih proizvodnih baza.

Kako se globalno gospodarstvo nastavlja digitalizirati, ravnoteža između robe i digitalne trgovine vjerojatno će se promijeniti, preobličujući način na koji zemlje generiraju rast izvoza i ekonomski utjecaj.