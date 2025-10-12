Krajem godine party igre stižu na Netflix

U siječnju je suizvršni direktor Netflixa Gregory Peters najavio kako će uvesti kućne i party igre koje će biti moguće streamati online. Pa, nekoliko tih igara je spremno za premijeru, predviđenu za ovogodišnju blagdansku sezonu.



Među igrama koje će biti moguće igrati s prijateljima besplatno je Lego: Party, naslov koji inače košta 40 američkih dolara. Također su uvršteni i Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp i Party Crashers: Fool Your Friend. Za igranje igara možete pretvoriti svoj telefon u kontroler skeniranjem QR koda.



Netflix je ranije ove godine otkazao planove izdavanja za šest već najavljenih naslova i uklonio 20 naslova iz svog kataloga, uključujući i popularne poput Hadesa. Tvrtka je zatim odlučila dati prioritet određenim kategorijama (igre za zabave, igre za djecu, poznati naslovi kao što je Grand Theft Auto i igre temeljene na serijama poput Stranger Things).



Karticu Games pojedini korisnici već neko vrijeme vide na svojim televizorima, ali dosad je sadržavala samo iste igre koje možete igrati na mobitelu. Nove party igre u početku će biti dostupne na odabranim televizorima (recimo, onima s procesorom Roku) i samo u određenim državama. Netflix s vremenom planira širiti ponudu.