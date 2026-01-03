Zasad je isplativo: Dionice Intela rastu nakon Nvidijinog ulaganja

Prema uvjetima dogovora, Nvidia i Intel će zajednički razviti "više generacija" čipova za podatkovne centre i osobna računala u nastojanju osvajanja udjela u svim segmentima.

Mreža subota, 3. siječnja 2026. u 20:32
📷 Jordan Harrison (Pexels)
Jordan Harrison (Pexels)

Nvidijina kupnja dionica Intela vrijedna pet milijardi američkih dolara sad vrijedi 7,58 mlrd. USD. Nvidia je osigurala kupovnu cijenu od 23,28 USD po dionici za Intel kada su šefovi Nvidije Jensen Huang i Intela Lip-Bu Tan postigli dogovor u rujnu.

Dogovor je bio pod nadzorom američke regulatorne agencije Federal Trade Commission (FTC), koja je ispitivala može li Nvidijin potencijalni udio u vlasništvu od četiri posto biti u suprotnosti s antimonopolskim zakonima. Dali su zeleno svjetlo dogovoru 18. prosinca. Kupnja 214 milijuna dionica zaključena je 26. prosinca, a cijena Intelovih dionica sad je 36,68 USD.

Prema uvjetima dogovora, Nvidia i Intel će zajednički razviti "više generacija" čipova za podatkovne centre i osobna računala u nastojanju osvajanja udjela u svim segmentima. Radit će na na povezivanju svojih čipova putem NVLinka, koji doseže propusnost od 1,8 TB/s (900 GB/s u svakom smjeru) po GPU-u – oko 14 puta veću propusnost od utora PCIe 5.0 x16.

U području osobnih računala, Intel će izgraditi Nvidia-ine x86 CPU-ove prilagođene Nvidiji, koje će Nvidia integrirati u svoje infrastrukturne platforme za umjetnu inteligenciju i ponuditi tržištu. Intel će također moći izgraditi x86 sustave na čipovima (SOC-ove) koji integriraju Nvidijine čipove RTX GPU. Ovi novi x86 RTX čipovi napajat će osobna računala koja sadrže integrirane CPU-ove i GPU-ove.

Sporazum između Intela i Nvidije o razvoju čipova za podatkovne centre i za osobna računala sličan je onome koji je naišao na protivljenje regulatora 2021. godine, kada je Nvidia pokušala kupiti britanskog proizvođača čipova Arm za 40 mlrd. USD. FTC je tad rekao kako bi takav dogovor dao velikom proizvođaču čipova kontrolu nad jednim od njegovih konkurenata. Nvidia je odustala od posla dva mjeseca nakon što je FTC podnio tužbu.

Sve se to događalo za mandata Lise Khan. No, ona više nije na čelu FTC-a. Nvidia ima dugogodišnju suradnju s Armom na razvoju obitelji čipova Tegra. Također su proširili podršku za tehnologiju NVLink na Qualcomm i Fujitsu.



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi