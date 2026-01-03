Zasad je isplativo: Dionice Intela rastu nakon Nvidijinog ulaganja

Nvidijina kupnja dionica Intela vrijedna pet milijardi američkih dolara sad vrijedi 7,58 mlrd. USD. Nvidia je osigurala kupovnu cijenu od 23,28 USD po dionici za Intel kada su šefovi Nvidije Jensen Huang i Intela Lip-Bu Tan postigli dogovor u rujnu.



Dogovor je bio pod nadzorom američke regulatorne agencije Federal Trade Commission (FTC), koja je ispitivala može li Nvidijin potencijalni udio u vlasništvu od četiri posto biti u suprotnosti s antimonopolskim zakonima. Dali su zeleno svjetlo dogovoru 18. prosinca. Kupnja 214 milijuna dionica zaključena je 26. prosinca, a cijena Intelovih dionica sad je 36,68 USD.



Prema uvjetima dogovora, Nvidia i Intel će zajednički razviti "više generacija" čipova za podatkovne centre i osobna računala u nastojanju osvajanja udjela u svim segmentima. Radit će na na povezivanju svojih čipova putem NVLinka, koji doseže propusnost od 1,8 TB/s (900 GB/s u svakom smjeru) po GPU-u – oko 14 puta veću propusnost od utora PCIe 5.0 x16.



U području osobnih računala, Intel će izgraditi Nvidia-ine x86 CPU-ove prilagođene Nvidiji, koje će Nvidia integrirati u svoje infrastrukturne platforme za umjetnu inteligenciju i ponuditi tržištu. Intel će također moći izgraditi x86 sustave na čipovima (SOC-ove) koji integriraju Nvidijine čipove RTX GPU. Ovi novi x86 RTX čipovi napajat će osobna računala koja sadrže integrirane CPU-ove i GPU-ove.



Sporazum između Intela i Nvidije o razvoju čipova za podatkovne centre i za osobna računala sličan je onome koji je naišao na protivljenje regulatora 2021. godine, kada je Nvidia pokušala kupiti britanskog proizvođača čipova Arm za 40 mlrd. USD. FTC je tad rekao kako bi takav dogovor dao velikom proizvođaču čipova kontrolu nad jednim od njegovih konkurenata. Nvidia je odustala od posla dva mjeseca nakon što je FTC podnio tužbu.



Sve se to događalo za mandata Lise Khan. No, ona više nije na čelu FTC-a. Nvidia ima dugogodišnju suradnju s Armom na razvoju obitelji čipova Tegra. Također su proširili podršku za tehnologiju NVLink na Qualcomm i Fujitsu.