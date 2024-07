Osiguranja i analize

Tema broja je cyber osiguranje u obradi Zvonka Pavića. Ako ste imalo pratili čak i mainstream, nespecijalizirane medije posljednjih tjedana, jasno vam je koliko je to aktualna tema. Pod napadom su bile neke od najvećih institucija, organizacija i tvrtki u Hrvatskoj, puni opseg štete i dalje je nepoznat, a vjerojatno će to i ostati do daljnjega. Uz to, niz napada prođe posve ispod radara, za njih ni javnost, pa možda i nitko izvan kruga šačice ljudi, nikad i ne dozna. Tko zna koliko se ucjena isplatilo cyber kriminalcima, i koliko je štete ostalo nesanirano i nenaplaćeno – od osiguranja.

Još od vremena print izdavaštva, ostala nam je navika da ljetni dvobroj nakrcamo posebno jakim i atraktivnim temama. Ni ovaj put nismo iznevjerili, bez obzira čitate li nas na papiru, u nekom kafiću na moru, ili na tabletu, laptopu ili smartfonu na plaži. Mladen Viher piše o umjetnoj inteligenciji u astronautici i big dealu – povratku na Mjesec. Željko, naš fintech filozof, za ljetno se doba okrenuo filozofskoj temi – etika kripta i blockchaina.

Gorden obrađuje ponudu satelitskih usluga na "običnim" smartfonima, te spoofing, ometanje GPS-ova, problematiku koju nam donose svjetske napetosti i ratovi. Zanimljiv je i tekst o prelasku željeznice s GSM tehnologije na 5G, a imamo i novog autora – Gorana Mihelčića, psihologa, koji nas je počastio tekstom koji problematizira pitanja AI – umjetna ili prividna inteligencija?

Tajana je napisala nikad veću analizu stanja IT sektora – već sam nekoliko puta kazao, samo ove Tajanine analize vrijede cijene deset godišnjih pretplata na Mrežu. Tajanine tekstove plasiramo kao kolumne, jer su obojeni i osobnim stavovima i napomenama. Imamo i intervju s Matijom Grabarom iz Cratisa i Data Centra North.

U Radaru, rubrici s vijestima – prodaja Moj eRačuna, Koiosova kupnja u Britaniji, eSIM vs klasični roaming, mediteranska strategija Digital Realtyja, plaćanje režija kriptom, EuroHPC superračunala...

Ugodno čitanje i vidimo se nakon ljeta. Za jesensku sezonu spremamo naše tradicionalne evente uživo – Bug Idea Knockout, natjecanje startupa, zatim IOT Forum 15. listopada i F2 – Future of Fintech 25. i 26. studenoga.