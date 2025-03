Kvanti, igre i vina

Tema broja je CroQCI, hrvatska infrastruktura za kvantne komunikacije. Riječ je o toliko kompleksnoj temi da sam od autora Gordena tražio da je više puta verificira i autorizira sa sugovornicima, redom ekspertima s hrvatske komunikacijske, računalne i akademske scene, jer su nam se bez njihova nadzora mogle potkrasti greške. Mislim, možda su se potkrale i ovako…

U svakom slučaju, tema je to koja Hrvatsku stavlja u fokus najvažnijih futurističkih gibanja. Mislim da nema medija u Hrvatskoj koji je toliko pisao o kvantnom računalstvu i kvantnim komunikacijama kao Mreža, uglavnom iz tipkovnice Mladena Vihera, pa nam je posebno drago imati kvantnu, a hrvatsku temu. Projekt CroQCI, ukupno vrijedan 9,9 milijuna eura, financiran je u jednakom omjeru iz programa Digitalna Europa i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. CroQCI dio je šire europske inicijative EuroQCI, koja omogućuje upotrebu kvantne mehanike za osiguranje komunikacijskih kanala pomoću protokola za distribuciju kvantnih ključeva (QKD). Takav revolucionarni pristup pruža razinu sigurnosti koja nadilazi mogućnosti konvencionalnih metoda šifriranja, čineći podatke otpornima na dešifriranje, čak i uz primjenu budućih kvantnih tehnologija.

Intervju mjeseca je s Damirom Šlogarom, u povodu otvaranja Hrvatskog muzeja videoigara. Damir, za frendove Šlogi, pokreće muzej kao hobi, inače je već ostvario super uspješnu karijeru kao developer igara u Kanadi. Njegovim vlastitim riječima: "Moj najveći hit – My Singing Monsters – jedna je od najuspješnijih mobilnih igara, s više od 200 milijuna igrača, i već 12 godina je na top grossing ljestvicama. Na poslovnom planu, čak pet puta dospio sam na Deloitte Fast 50 listu najbrže rastućih kompanija u Kanadi, a još davne 2010., igra Burn The Rope postala je prva igra na iPhoneu koja je dostigla milijun downloada u 24 sata. Bavio sam se jedno kraće vrijeme i ulaganjima u startup tvrtke, no danas sam posvećen obitelji, putovanjima, i naravno – prvom muzeju povijesti videoigara u Hrvatskoj".

Imamo još jedan intervju – s Dijanom Grgić iz vinskog medija Vinum.IN. Dijana će na konferenciji 3T – Tourism, Travel and Tech voditi panel posvećen vinskom turizmu. Mislite da vina možda imaju veze s turizmom, ali nemaju s techom? Navratite na 3T i dopustite da vas razuvjerimo. Konferencija je 25. ožujka, pa vjerojatno još stignete, s obzirom na to da ovaj broj, iako nominalno za travanj, u digitalnu i print distribuciju ide sredinom ožujka. Web-konferencije: https://3t.bug.hr/