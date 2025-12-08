Tko najbrže usvaja umjetnu inteligenciju?

Prošle su 3 godine otkako je ChatGPT lansiran. 30. studenog 2022. godine, ChatGPT je dosegao milijun korisnika u pet dana

Gorden Knezović ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 17:10

Bilo je to 1. prosinca 2025. godine, odnosno prošlo je 1.097 dana od lansiranja ChatGPT-a, a globalna struktura umjetne inteligencije snažno se razvila.

Novo izvješće o difuziji umjetne inteligencije tvrtke Microsoft ukazuje na taj razvoj.

Za usporedbu, iPhoneu je trebalo osamnaest mjeseci da dosegne milijun korisnika. ChatGPT je dosegao istu prekretnicu za pet dana.

Globalno usvajanje umjetne inteligencije poraslo je s oko 5 posto radno sposobnog stanovništva na 15 posto. Svaka sedma odrasla osoba sada redovito koristi alate umjetne inteligencije. Takvo usvajanje nije zabilježeno, no koncentracija je ostala na ChatGPT-u.

Korisnici po zemljama

Microsoftovo izvješće rangira dvadeset četiri zemlje s najvećim udjelom korisnika umjetne inteligencije. Na vrhu su UAE s 59,5 posto, Norveška s 45,3 posto, Irska s 41,7 posto i Francuska s 40,9 posto.

Pa ipak, čak i u UAE-u, više od 40 posto radno sposobnog stanovništva još uvijek ne koristi redovito umjetnu inteligenciju. U Sjedinjenim Američkim Državama, koje su na dvadeset četvrtom mjestu, gotovo 74 posto radno sposobnog stanovništva nisu korisnici umjetne inteligencije.

Globalno, 85 posto ljudi živi u zemljama u kojima manje od 15 posto koristi alate umjetne inteligencije. Krivulja usvajanja je strma, ali i neravnomjerna. Svijet ne postaje AI-nativan istim tempom.

Brzo strukturiranje

Kad je ChatGPT pokrenut, kapital je odmah potekao. OpenAI je osigurao brzo financiranje. Google je ubrzao ulaganja. Anthropic je prikupio velike runde. Tvrtke rizičnog kapitala donijele su jasnu odluku: umjetna inteligencija će definirati sljedeće desetljeće.

Prvih sto milijardi američkih dolara ulaganja stvorilo je gravitacijsku privlačnost. Do 2025. godine većina globalnog kapitala za implementaciju umjetne inteligencije nalazila se u malom skupu fondova u San Franciscu, New Yorku, Londonu i Pekingu.

U siječnju 2025. godine kineski DeepSeek izazvao je kratki poremećaja. Na kratko je čak nadmašio ChatGPT na američkoj App Store trgovini. Ali to nije promijenilo temeljnu hijerarhiju. Tvrtke koje su kontrolirale kapital, talente i infrastrukturu nastavile su dominirati.

Do trenutka kada je Microsoft objavio Izvješće o difuziji umjetne inteligencije, struktura je već bila jasna. Utrka se konsolidirala.

Tri razine AI-ja

Prva mjera je investicijski kapital koje privlače AI tvrtke. Tvrtke prve razine sada prikupljaju milijarde. Tvrtke druge razine prikupljaju stotine milijuna. Tvrtke treće razine bore se za ono što je ostalo. Obrasci financiranja okoštali su razlike.

Druga mjera je talent koje privlače AI tvrtle. 82 posto najboljih svjetskih talenata za umjetnu inteligenciju radi u 10 najboljih zemalja. Najbolji istraživači iz Indije, Brazila, Europe i drugih regija preselili su se u Sjedinjene Američke Države ili Kinu. To je ubrzalo odljev mozgova i ostavilo tržišta u razvoju bez stručnosti potrebne za smanjenje jaza.

Treća mjera je postojeća infrastruktura. Računalna snaga, podatkovni centri i temeljni kapaciteti modela nalaze se na istim mjestima gdje već postoje kapital i talenti. Tvrtke na tržištima u razvoju sada se suočavaju s troškovima koji su deset do dvadeset puta veći za implementaciju sustava umjetne inteligencije na razvijenim tržištima.

Umjetna inteligencija više nije samo inovacija. Radi se o tome tko je može primijeniti u velikim razmjerima.



