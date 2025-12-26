ChatGPT jedina konstanta u promjenjivom krajoliku AI-ja

Iako su postojali alati pokretani umjetnom inteligencijom prije nego što je OpenAI objavio ChatGPT javnosti u studenom 2022. godine, nijedan od njih nije privukao toliko javne pažnje i interesa

Nakon njegovog objavljivanja, vijest o mogućnostima ChatGPT-a proširila se internetom poput požara i u roku od nekoliko dana registriralo se više od milijun ljudi. Bio je to prekretnica u kratkoj povijesti umjetne inteligencije.

ChatGPT je bio prvi generativni alat umjetne inteligencije koji je dosegao masovnu primjenu, dajući milijunima ljudi diljem svijeta uvid u ono što veliki jezični modeli mogu postići. U tri godine od izlaska ChatGPT-a, drugi alati su se masovno pojavljivali, kako je sve više tvrtki na tržište plasiralo vlastite modele. Bilo da se radi o alatima za generiranje i poboljšanje slika poput Adobe Fireflyja ili paketima za produktivnost pokretanim umjetnom inteligencijom poput Microsoftovog Copilota - postoje mnogi načini na koje tvrtke pokušavaju iskoristiti mogućnosti umjetne inteligencije, ali do sada nijedan nije dosegao istu razinu primjene kao ChatGPT.

Prema istraživanjima koje je provela tvrtka Statista Consumer Insights 2023., 2024. i 2025. godine, ChatGPT je oduvijek bio ispred svih. Iako se situacija oko njega stalno mijenja, ChatGPT je zadržao prednost prvog tržišnog igrača. Gledajući rezultate, postaje jasno i tko se pojavio kao najveći rival OpenAI-a u utrci za prevlast umjetne inteligencije: od 2023. godine Google Gemini je postupno sustigao ChatGPT i sada je na drugom mjestu, a 40 posto ispitanika kaže da su ga koristili.