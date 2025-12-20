Je li ChatGPT-ova trgovina aplikacija kopernikanski obrat interneta?

Napredci umjetne inteligencije sastoje se u otkrivanju novih lijekove, dešifriranju drevnih kodova i obavljanju višemjesečne istraživačke projekte u minutama

Mreža subota, 20. prosinca 2025. u 19:10

No, novi projekt OpenAI-ja izgleda sasvim drugačija vrsta inovacije, no privlači mnogo pozornosti. Naime, trgovina aplikacija ChatGPT-a mnogima se čini kao ključni trenutak za umjetnu inteligenciju.

Što je u stvari trgovina aplikacija ChatGPT? U osnovi, to je kao Google Play ili Apple Store, koja nudi aplikacije koje se mogu koristiti u ChatGPT-u.

Korisnik odabere aplikaciju, poveže je s chatbotom, a zatim može tu aplikaciju automatski pokrenuti kroz chatbot. Na taj način korisnik može, na primjer, izrađivati ​​Spotify popise za reprodukciju, pronaći odmore na Expediji ili izraditi poster u Canvi.

Uz sve svoje uspjehe OpenAI je najvećim svojim dijelom ostao proizvod, a ne internetska platforma. S novim rješenjem trgovine aplikacija ChatGPT stvar se mijenja.

Po prvi put, OpenAI stvara ekosustav koji privlači druge tvrtke. ChatGPT prelazi iz običnog AI alata u portal za internet, slično kao što je to postala Googleova tražilica.

Iako je u fazi beta testiranja, ChatGPT je već privukao neka od najvećih imena u tehnološkoj industriji. Uber, Spotify, Apple Music, Expedia i drugi koriste njegovu uslugu.

Unutar ChatGPT-a nalazi se niz aplikacija, uključujući Spotify, Canvu i Zillow

Kako dolazi sve više tvrtki, nadograđuje se na ChatGPT iskustvo, bez da OpenAI mora puno učiniti.

Spotify je tvrtka koja se jako zalaže za umjetnu inteligenciju. Uvela je mnoštvo značajki umjetne inteligencije i nastoji se riješiti problema umjetne inteligencije, a istovremeno prihvaća ono dobro.

Međutim, neće sve tvrtke imati isti intenzitet. Za neke, iako bi mogućnost korištenja AI uputa u svojim aplikacijama bila korisna, to bi zahtijevalo mnogo ulaganja.

Trgovina aplikacija ChatGPT omogućuje ubrzanje umjetne inteligencije bez dodatnog rada. Velike tvrtke i pojedinci s idejom mogu koristiti taj sustav kako bi svoju ideju za aplikaciju pretvorili u alat pokretan umjetnom inteligencijom.

To otvara mnoga vrata tvrtkama koje inače ne bi odvojile vrijeme da se udube u funkcije umjetne inteligencije i izrade alat za potrošače koji bi od nje mogao imati koristi.

OpenAI se nada da će postati ne samo alat koji koristite kada vam je potreban odgovor na kompliciran problem ili savjet o vašoj najnovijoj dilemi, već mjesto gdje idete učiniti sve.

U teoriji, ChatGPT postaje mjesto gdje možete raditi uobičajene stvari koje biste radili na chatbotu, ali i gdje kupujete, planirate odmore, rezervirate letove, pronalazite nove pjesme, rezervirate restorane, pronalazite pješačke rute i milijun drugih stvari.



