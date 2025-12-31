Svaki drugi video online je AI splačina?

Kapwingovi istraživači napravili su novi korisnički račun na YouTubeua i pratili prvih 500 videa koje je preporučila platforma. Od toga je 104 videa (21 posto) klasificirano kao splačina, dok je 165 videa (33 posto) spadalo u širu kategoriju sadržaja od kojih truli mozak (brainrot).



Kapwing je također analizirao YouTubeove kanale u trendu u više država. Otkrio je 278 kanala u potpunosti sastavljenih od splačina, raspoređenih po globalnim top 100 rang listama. Nije riječ o malim kanalima. Zajedno su akumulirali milijarde pregleda i milijune pretplatnika, što se prevodi u desetke milijuna dolara procijenjenih godišnjih prihoda od oglašavanja.

Neke regije se posebno ističu. U Španjolskoj, recimo, imaju više od 20 milijuna ukupnih pretplatnika, što je više od ukupnog broja u Sjedinjenim Državama ili Brazilu. Južnokorejski su generirali preko 8,45 milijardi ukupnih pregleda, dok je najveći u Indiji sam premašio dvije milijarde pregleda.



Problem je manje u pojedinačnim kreatorima, a više u poticajima ugrađenim u algoritme preporuka. Videozapisi generirani umjetnom inteligencijom jeftini su za proizvodnju, moguće ih je prenositi u velikim razmjerima i često su optimizirani za poticanje znatiželje ili beskrajnog skrolanja.



Novi korisnici su posebno ranjivi jer algoritam nema povijest gledanja za vođenje preporuka. Izvješće Amazon Web Services tvrdi kako je 57 posto sadržaja na webu možda već splačina umjetne inteligencije.

