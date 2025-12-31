Svaki drugi video online je AI splačina?

Nova studija Kapwinga pokazuje kako su u velikom broju slučajeva video zapisi koji kruže YouTubeom zapravo sadržaji generirani umjetnom inteligencijom i AI splačine.

Mreža srijeda, 31. prosinca 2025. u 11:40
📷 Ron Lach (Pexels)
Ron Lach (Pexels)

Kapwingovi istraživači napravili su novi korisnički račun na YouTubeua i pratili prvih 500 videa koje je preporučila platforma. Od toga je 104 videa (21 posto) klasificirano kao splačina, dok je 165 videa (33 posto) spadalo u širu kategoriju sadržaja od kojih truli mozak (brainrot).

Kapwing je također analizirao YouTubeove kanale u trendu u više država. Otkrio je 278 kanala u potpunosti sastavljenih od splačina, raspoređenih po globalnim top 100 rang listama. Nije riječ o malim kanalima. Zajedno su akumulirali milijarde pregleda i milijune pretplatnika, što se prevodi u desetke milijuna dolara procijenjenih godišnjih prihoda od oglašavanja. 

Neke regije se posebno ističu. U Španjolskoj, recimo, imaju više od 20 milijuna ukupnih pretplatnika, što je više od ukupnog broja u Sjedinjenim Državama ili Brazilu. Južnokorejski su generirali preko 8,45 milijardi ukupnih pregleda, dok je najveći u Indiji sam premašio dvije milijarde pregleda. 

Problem je manje u pojedinačnim kreatorima, a više u poticajima ugrađenim u algoritme preporuka. Videozapisi generirani umjetnom inteligencijom jeftini su za proizvodnju, moguće ih je prenositi u velikim razmjerima i često su optimizirani za poticanje znatiželje ili beskrajnog skrolanja.

Novi korisnici su posebno ranjivi jer algoritam nema povijest gledanja za vođenje preporuka. Izvješće Amazon Web Services tvrdi kako je 57 posto sadržaja na webu možda već splačina umjetne inteligencije.
 



Uni-Q driver s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF Q7 Meta

Trosistemski bass-reflex zvučnik s Uni-Q driverom, frekvencijski raspon 39 Hz – 20 kHz, osjetljivost 87 dB, impedancija 4 Ω, preporučena snaga pojačala 15 – 200 W

1.279 € 1.599 € Akcija

Donose pravi DALI Hi-Fi zvuk u svaki prostor.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

Frekvencijski raspon: 63 – 25.000 Hz (±3 dB), osjetljivost: 83 dB, mominalna impedancija: 4 Ohma, Preporučena snaga pojačala: 40 – 120 W, Frekvencija skretnice: 2.100 Hz, Tip kućišta: Bass reflex

338 € Kupi

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi