Umro je Lou Gerstner, čovjek koji je spasio IBM

Na čelu računalnog diva proveo je devet godina, tijekom kojih je bio zaslužan za preokret u tvrtci koja se suočavala s mogućim stečajem. 

Miroslav Wranka subota, 3. siječnja 2026. u 11:00
Louis Gerstner 📷 Kenneth C. Zirkel (Wikipedia)
Louis Gerstner, bivši izvršni direktor i predsjednik IBM-a, preminuo je u 83. godini. Predsjednik i glavni izvršni direktor IBM-a Arvind Krishna objavio je Gerstnerovu smrt u e-poruci poslanoj zaposlenicima, ali nije naveo uzrok.

"Lou je stigao u IBM u trenutku kada je budućnost tvrtke bila istinski neizvjesna. Njegovo vodstvo tijekom tog razdoblja preoblikovalo je tvrtku. Ne gledajući unatrag, već nemilosrdno fokusirajući se na ono što će našim klijentima sljedeće trebati", naveo je Krishna.

Gerstner je prešao u IBM s mjesta izvršnog direktora tvrtke RJR Nabisco u travnju 1993. godine, nakon angažmana u American Expressu i konzultantskoj tvrtci McKinsey, postavši prvi autsajder koji vodi Big Blue. Na čelu računalnog diva proveo je devet godina, tijekom kojih je bio zaslužan za preokret u tvrtci koja se suočavala s mogućim stečajem. 

Preusmjerio je fokus na poslovne usluge, radikalno promijenio IBM-ovu kulturu i smanjivao troškove, prodavao imovinu i kupovao dionice. Sa čelne pozicije je otišao 2002. Cijene dionice IBM-a u tom trenutku bile su oko 800 puta veće nego kad je počeo. Postao je predsjednik grupacije Carlyle do umirovljenja 2008.

Bio je također i u upravama tvrtki Bristol-Myers, New York Times, American Express, AT&T i Caterpillar. Napisao je knjigu "Who Says Elephants Can't Dance" i bio koautor knjige Reinventing Education: Entrepreneurship in America's Public Schools". Strastveno je zagovarao javno obrazovanje u SAD-u, pokrenuvši inicijativu u IBM-u za korištenje tehnologije tvrtke u školama.

Osnovao je Gerstner Philanthropies 1989., s naglaskom na potporu biomedicinskim istraživanjima, ekološkim i obrazovnim inicijativama te socijalnim uslugama u New Yorku, Bostonu i okrugu Palm Beach na Floridi.



