Stigao Jetson Thor, Nvidijin 'mozak' za humanoidne robote

Nvidia je predstavila Jetson Thor, superračunalo za izračunavanje umjetne inteligencije u stvarnom vremenu na humanoidnim robotima i pametnim strojevima. Novi modul namijenjen je obradi većih količina informacija uz manje energije od prethodnog modela Jetson Orin.

Pokretan najnovijim Blackwell GPU-ima, Jetson Thor ima više od sedam puta veću računalnu snagu umjetne inteligencije i dvostruko više memorije, uz više od tri puta veću brzinu i učinkovitost od svog prethodnika, kažu u Nvidiji. To bi trebalo omogućiti brži prijenos senzorskih podataka i vizualno zaključivanje.

Među ranim korisnicima su Amazon, Meta Platforms, Caterpillar i Agility Robotics, kao i istraživački laboratoriji na Stanfordu, Carnegie Mellonu i Sveučilištu u Zürichu za napajanje autonomnih robota u medicinskim istraživačkim okruženjima i drugdje. John Deere i OpenAI razmatraju moguće usvajanje.

Razvojni komplet Jetson AGX Thor, koji uključuje modul Jetson T5000 plus referentnu ploču nosača, napajanje i aktivni hladnjak s ventilatorom, u prodaji je po početnoj cijeni od 3499 američkih dolara.

U rujnu bi trebao biti dostupan Nvidia Drive AGX Thor, razvojni komplet koji koristi istu tehnologiju, ali za autonomna vozila.