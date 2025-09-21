SAD predvodi privatna ulaganja u umjetnu inteligenciju

U 2024. godini, 109,1 milijardi dolara uloženih u SAD je 11,7 puta veće od iznosa u sljedećoj zemlji s najvećom ulaganjima, Kini (9,3 milijarde dolara), i 24,1 puta veće od iznosa uloženog u Ujedinjeno Kraljevstvo (4,5 milijarde dolara).

U 15 zemalja s najvećim privatnim ulaganjima u umjetnu inteligenciju ulaze i Švedska (4,3 milijarde dolara), Austrija (1,5 milijardi dolara), Nizozemska (1,1 milijarda dolara) i Italija (0,9 milijardi dolara).