Umjetna inteligencija revolucionirala je sve, od korisničkih službi do stvaranja medijskog sadržaja, dajući nam alate kao što su ChatGPT, Google Gemini, Claude ili LLAMA, alate koji s izuzetnom točnošću mogu generirati tekst ili slike vrlo slične onome što stvara čovjek. No na tehnološkom horizontu nazire se sve veći problem koji bi mogao potkopati sva postignuća AI fenomena. Znanstvenici se pitaju što će se dogoditi ako se ti veliki modeli obučavaju na podacima koji su uglavnom generirani umjetnom inteligencijom (i često puni pogrešaka). Veći dio njih smatra da će kvaliteta njihovih rezultata opadati i dovesti do fenomena koji stručnjaci nazivaju "kolaps modela".