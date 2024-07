Proteklih godina radeći s kolegama i kolegicama zgrozila me jedna nova navika. Ne, nije to bila zadivljenost ispraznim TikTok uracima, ali to je tema za jedan drugi tekst. Bila je to njihova sklonost da kad nešto ne znaju, više ne upisuju tražene termine i pitanja u tražilice, već u ChatGPT.