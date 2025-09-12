Poznati rječnik tužio Perplexity AI

Merriam-Webster i njegova matična tvrtka Encyclopedia Britannica tužili su Perplexity, tvrdeći kako "mehanizam za odgovore" te tvrtke za umjetnu inteligenciju nezakonito kopira njihove materijale zaštićene autorskim pravima. Također navode kršenje autorskih prava u slučajevima kada umjetna inteligencija Perplexityja stvara halucinacije, koje zatim pogrešno pripisuje Britannici ili Merriam-Websteru.



U podnesku je navedeno kako sporni mehanizam eliminira klikove korisnika na web stranice tužitelja i drugih web izdavača, čime im uskraćuje prihode i pritom krade zaštićeni sadržaj. Od suda traže zadovoljštinu u vidu nespecificirane novčane odštete i nalog kojim se Perplexity blokira u zlorabi njihovog sadržaja.



Prošle godine Perplexity su za kršenje autorskih prava tužili Wall Street Journal i New York Post. Tijekom prošlog mjeseca u tome su im se pridružile japanske medijske tvrtke Nikkei i Asahi Shimbun.