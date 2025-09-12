Osam godina implementacije umjetne inteligencije

Posljednjih godina, LLM ekosustav je eksplodirao u ogromnu, isprepletenu mrežu modela i laboratorija

Javno prepoznatljiva imena poput OpenAI-a, Metine Llame i Googleovog Geminija istaknuli su se, ali mnoštvo drugih igrača održava utrku intenzivnom i živom.

Unatoč OpenAI-jevoj dominaciji u broju korisnika, ekosustav ostaje izrazito konkurentan - potaknut investicijama, inovativnosti i neumoljivim novim naprednijim rješenjima.

Spiralna grafika koju je izradio Made Visual Daily ilustrira eksplozivnu veličinu LLM ekosustava. Svaki luk predstavlja izdanje modela, a svaka obojena putanja prati drugačiji entitet, od OpenAI-a do Mete, Anthropica, Baidua i dalje.

Kada se osam godina evolucije LLM-a sažme u jednu cjelinu, ono što se otkriva nije samo brzina lansiranja novih modela, već i kako su se konkurencija, znatiželja i kapital stopili u samoodrživi ciklus. Čini se da svako lansiranje potiče sljedeće još većom brzinom, gurajući otkrića u primjenu neviđenom brzinom i razmjerima. To je živopisan dokaz koliko je područje napredovalo - i koliko su sada visoki ulozi.

Ključni inovatori LLM-a

Iako OpenAI održava dominantnu prednost u korisničkoj bazi i pozornosti javnosti, spiralna grafika ukazuje na ključnu osobinu ekosustava, njegovu rastuću veličinu i konkureentnost modela.

OpenAI: Najprepoznatljivije ime u ekosustavu. S ChatGPT-om i njegovim API integracijama, OpenAI je postao lice generativne umjetne inteligencije. GPT-4 i GPT-5 ostaju mjerila za mogućnosti i skalu implementacije.

Meta: Metina serija LLaMA postupno se razvila u jednu od najvažnijih obitelji modela otvorene težine. LLaMA 2 pomogao je popularizirati otvoreni pristup; LLaMA 3 sada se koristi u glavnim potrošačkim proizvodima poput Instagrama i WhatsAppa, a LLaMA 4 je na pomolu.

Google: S Geminijem, Google je rebrendirao svog Bard chatbota u platformu punog spektra umjetne inteligencije. Integriran je u Workspace alate, pretraživanje i Android, što signalizira duboki poticaj multimodalnim i produktivno usmjerenim slučajevima upotrebe.

DeepSeek: Sa sjedištem u Kini, DeepSeek se brzo pojavio kao glavni konkurent u otvorenim LLM-ovima. Njegovi modeli DeepSeek-V2 i DeepSeek-Coder spadaju među najuspješnije modele otvorenog pristupa, posebno u generiranju koda i višejezičnim zadacima. To odražava rastuću ambiciju Kine da se natječe u temeljnim istraživanjima umjetne inteligencije.

Anthropic: Podržani od strane Amazona i Googlea, Anthropicovi Claude modeli dizajnirani su imajući na umu „ustavnu umjetnu inteligenciju“ - dajući prioritet sigurnosti i upravljivosti. Claude 3 jedan je od najboljih u testovima logičkog zaključivanja i kodiranja.

Osim ovih lidera, grafikon je prepun imena u usponu. Mistral, Cohere, Baidu, Stability AI, xAI i Alibaba krče jedinstvene puteve - bilo kroz specijalizirane modele, regionalni fokus ili izdanja otvorene težine.