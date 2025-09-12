Osam godina implementacije umjetne inteligencije

Posljednjih godina, LLM ekosustav je eksplodirao u ogromnu, isprepletenu mrežu modela i laboratorija

Mreža petak, 12. rujna 2025. u 08:22

Javno prepoznatljiva imena poput OpenAI-a, Metine Llame i Googleovog Geminija istaknuli su se, ali mnoštvo drugih igrača održava utrku intenzivnom i živom.

Unatoč OpenAI-jevoj dominaciji u broju korisnika, ekosustav ostaje izrazito konkurentan - potaknut investicijama, inovativnosti i neumoljivim novim naprednijim rješenjima.

Spiralna grafika koju je izradio Made Visual Daily ilustrira eksplozivnu veličinu LLM ekosustava. Svaki luk predstavlja izdanje modela, a svaka obojena putanja prati drugačiji entitet, od OpenAI-a do Mete, Anthropica, Baidua i dalje.

Kada se osam godina evolucije LLM-a sažme u jednu cjelinu, ono što se otkriva nije samo brzina lansiranja novih modela, već i kako su se konkurencija, znatiželja i kapital stopili u samoodrživi ciklus. Čini se da svako lansiranje potiče sljedeće još većom brzinom, gurajući otkrića u primjenu neviđenom brzinom i razmjerima. To je živopisan dokaz koliko je područje napredovalo - i koliko su sada visoki ulozi.

Ključni inovatori LLM-a

Iako OpenAI održava dominantnu prednost u korisničkoj bazi i pozornosti javnosti, spiralna grafika ukazuje na ključnu osobinu ekosustava, njegovu rastuću veličinu i konkureentnost modela.

OpenAI: Najprepoznatljivije ime u ekosustavu. S ChatGPT-om i njegovim API integracijama, OpenAI je postao lice generativne umjetne inteligencije. GPT-4 i GPT-5 ostaju mjerila za mogućnosti i skalu implementacije.

Meta: Metina serija LLaMA postupno se razvila u jednu od najvažnijih obitelji modela otvorene težine. LLaMA 2 pomogao je popularizirati otvoreni pristup; LLaMA 3 sada se koristi u glavnim potrošačkim proizvodima poput Instagrama i WhatsAppa, a LLaMA 4 je na pomolu.

Google: S Geminijem, Google je rebrendirao svog Bard chatbota u platformu punog spektra umjetne inteligencije. Integriran je u Workspace alate, pretraživanje i Android, što signalizira duboki poticaj multimodalnim i produktivno usmjerenim slučajevima upotrebe.

DeepSeek: Sa sjedištem u Kini, DeepSeek se brzo pojavio kao glavni konkurent u otvorenim LLM-ovima. Njegovi modeli DeepSeek-V2 i DeepSeek-Coder spadaju među najuspješnije modele otvorenog pristupa, posebno u generiranju koda i višejezičnim zadacima. To odražava rastuću ambiciju Kine da se natječe u temeljnim istraživanjima umjetne inteligencije.

Anthropic: Podržani od strane Amazona i Googlea, Anthropicovi Claude modeli dizajnirani su imajući na umu „ustavnu umjetnu inteligenciju“ - dajući prioritet sigurnosti i upravljivosti. Claude 3 jedan je od najboljih u testovima logičkog zaključivanja i kodiranja.

Osim ovih lidera, grafikon je prepun imena u usponu. Mistral, Cohere, Baidu, Stability AI, xAI i Alibaba krče jedinstvene puteve - bilo kroz specijalizirane modele, regionalni fokus ili izdanja otvorene težine.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi