Nvidia priprema novi, moćniji AI čip za Kinu

Nvidia ne odustaje od želje da zadrži Kinu kao ključno tržište. Pripremaju novi čip za umjetnu inteligenciju namijenjen prodaji u Kini, upola manje snažan od vodećeg modela B300 Blackwell GPU.

Novi čip, kodnog naziva B30A, bio bi snažniji od GPU-a H20, kojeg tvrtka trenutno smije prodavati Kini. Njegov dizajn će biti jednodijelni, za razliku od dvodijelnog kakav se koristi u snažnijim GPU-ima iz serije B300. B30A bi i dalje imao slične značajke kao H20, poput brzog prijenosa podataka, podrške za NVLink i memorije velike propusnosti.

Čini se kako je razvoj B30A odvojen od drugog čipa koji tvrtka navodno razvija za prodaju u Kini "Sve što nudimo ima puno odobrenje nadležnih tijela i dizajnirano je isključivo za korisnu komercijalnu upotrebu", navela je Nvidia.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa posljednjih je tjedana ublažila svoj stav o dopuštanju izvoza visokoučinkovitih čipova s umjetnom inteligencijom u Kinu. Ipak, čini se kako službena američka odobrenja za novi čip nisu zajamčena.