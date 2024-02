Microsoft poziva studentice na hackaton o umjetnoj inteligenciji

Hackaton "Women in AI" dvodnevni je događaj u organizaciji Microsofta i Coderspacea namijenjen mladim ženama koje se žele okušati u karijeri na području umjetne inteligencije.



Bit će održan online 8. i 9. ožujka ove godine, putem platforme Microsoft Teams. Za sudjelovanje se mogu prijaviti studentice na sveučilištima u jugoistočnoj Europi, uključujući Hrvatsku, Tursku, Grčku, Maltu, Cipar, Srbiju, Bugarsku i Sloveniju.



U hackatonu će sudjelovati u timovima sastavljenima od sudionica iz različitih država. Koristit će Microsoft Azure AI Services, kako bi kreirale pilot projekte u sklopu platforme AI for Good koji mogu pozitivno utjecati na svijet.



Traži se visoka razina razumijevanja engleskog jer će sva predavanja biti na tom jeziku. S trenerima će se moći komunicirati na hrvatskom.

Također biste trebale imati određeno iskustvo s tehnologijama umjetne inteligencije, kao što su modeli OpenAI/Azure OpenAI.



Timovi će imati na raspolaganje mentore, kao i gostujuće govornike. Najbolji projekti osvojit će nagrade i certifikate.



Prijave su dostupne ovdje, do 25. veljače. Možete se prijaviti pojedinačno ili s timom u kojem su do četiri članice.



Više: Hackaton "Women in AI"