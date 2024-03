Francuzi oglobili Google sa četvrt milijarde eura zbog kršenja intelektualnog vlasništva

Francusko tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja kaznilo je Google globom od 250 milijuna eura zbog kršenja pravila Europske unije o korištenju intelektualnog vlasništva u odnosu s medijskim izdavačima.



Googleov robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji Bard (u međuvremenu preimenovan u Gemini) obučen je na sadržaju u vlasništvu izdavača i novinskih agencija, a da ih Google o tome nije obavijestio.



Google se obvezao kako neće osporiti činjenice u sklopu postupka nagodbe, a predložili su i niz mjera za popravak određenih nedostataka.



Kazna je povezana sa sporom o autorskim pravima u Francuskoj oko internetskog sadržaja u slučaju koji je pokrenut zbog pritužbi nekih od najvećih novinskih kuća u zemlji, uključujući Agence France Presse (AFP).

Dogovorili se, pa prekršili dogovor

Činilo se da je spor riješen 2022. godine, kada je američki tehnološki div odustao od žalbe na početnu kaznu od 500 milijuna eura, odrezane na kraju velike istrage koju je proveo Autorite de la Concurrence.



No, to je tijelo objavilo kako je Google prekršio uvjete četiri od sedam obveza dogovorenih u nagodbi, uključujući vođenje pregovora s izdavačima u dobroj vjeri i pružanje transparentnih informacija.



Nadzorno tijelo posebno je istaknulo Barda, navevši kako je chatbot obučen na podacima neimenovanih medijskih kuća i novinskih agencija, a da tvrtka o tome nije obavijestila ni njih, niti regulatora.



Naknadno je Google povezao korištenje dotičnog sadržaja od strane svoje usluge umjetne inteligencije s prikazom zaštićenog sadržaja, čime je onemogućio izdavače i novinske agencije u pregovaranju o poštenim cijenama.



Kazna dolazi u vrijeme kad brojni izdavači, pisci i redakcije nastoje ograničiti scraping (automatsko prikupljanje podataka) umjetnom inteligencijom bez dozvole ili pravedne naknade.



New York Times je 2023. godine tužio Googleove suparnike Microsoft i OpenAI, optuživši ih za korištenje milijuna novinskih članaka u obuci chatbota bez dopuštenja.