Amazon će uložiti do 25 mlrd. USD u Anthropic

Amazon će uložiti do 25 milijardi američkih dolara u Anthropic. Startup za umjetnu inteligenciju obvezao se zauzvrat potrošiti više od 100 mlrd. USD u sljedećih 10 godina na Amazonove tehnologije u računalnom oblaku.



Amazon će investirati pet mlrd. USD odmah i 20 mlrd. USD u budućnosti, ovisno o ostvarenju postavljenih ciljeva. U Anthropic su već uložili osam mlrd. USD, ali su i radili na razvoju vlastitih modela umjetne inteligencije (Nova) i pozicionirali se kao pružatelj kritične infrastrukture za procvat AI-ja.



Ove godine namjeravaju potrošiti 200 mlrd. USD za kapitalne izdatke, ​uglavnom za razvoj umjetne inteligencije. Do kraja godine trebali bi imati približno gigavat ​kapaciteta putem čipova ​Trainium2 i Trainium3. Ciljaju na do pet gigavata. Ranije ove godine najavili su ulaganje do 50 mlrd. USD u OpenAI.

