Anthropic će Mythos učiniti dostupnim široj javnosti

Anthropic namjerava modele koji odgovaraju performansama njihove umjetne inteligencije Mythos učiniti dostupnima široj javnosti, nakon što ih učini sigurnima. Najava je stigla u sklopu objave novosti o projektu Glasswing, gdje je navedeno kako će opće izdanje biti predstavljeno nakon što razviju "daleko jače zaštitne mjere" i nakon konzultacija s ključnim partnerima, uključujući američke i savezničke vlade.



Nisu precizirali što bi bliska budućnost mogla značiti. No, priznali su kako trenutno nijedna tvrtka - uključujući Anthropic - nije razvila dovoljno snažne zaštitne mjere kako bi spriječila zlorabu takvih modela i potencijalno nanošenje ozbiljne štete.



Samo postojanje Mythosa izazvalo je malu paniku. Japanska vlada naredila je sveobuhvatnu sigurnosnu reviziju, a indijske vlasti zahtijevale su niz zakrpa u financijskim institucijama. Također, pokazalo se kako i slabiji modeli umjetne inteligencije mogu pronalaziti sigurnosne propuste.



Anthropic je Mythosom skenirao više od 1.000 projekata otvorenog računalnog o kojima ovisi veliki dio interneta. Tvrde kako su dosad pronašli 6.202 propusta visoke ili kritične ozbiljnosti u tim projektima i ukupno 23.019 propusta.

