No, nakon što je Donald Trump drugi put postao američkim predsjednikom, došlo je do zaokreta politike službenog Washingtona prema vladi u Kijevu. Pokazalo se kako se Sjedinjene Države neće ustezati upotrijebiti Starlink kao polugu u pregovorima u vezi s isporukom rijetkih minerala i drugih ukrajinskih rudnih bogatstava.

Musk je čak u jednom trenutku, tijekom žustre rasprave na društvenoj mreži X s poljskim ministrom vanjskih poslova Radosławom Sikorskim, ustvrdio kako će cijela ukrajinska obrana pasti ako on isključi Starlink. Kasnije je to pokušao donekle ublažiti, u pomoć je priskočio i američki državni tajnik Marco Rubio, ali šteta je već bila napravljena. Kako bi Ukrajini osigurala zamjenu za Starlink, Europska unija počela je pregovore s Eutelsatom. Sikorski je rekao kako bi i Poljska mogla potražiti alternativu, pokaže li se Starlink nepouzdanim poslovnim partnerom.