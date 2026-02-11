Bezosov TeraWave će implementirati višeorbitni dizajn

Blue Origin, tvrtka za istraživanje svemira u vlasništvu Amazonovog osnivača i vlasnika Jeffa Bezosa, objavila je svoje najnovije planove za pokretanje svoje nove satelitske komunikacijske mreže

Mreža srijeda, 11. veljače 2026. u 11:10
📷 blue origin
blue origin

Nazvana TeraWave, konstelacija od 5.408 satelita u niskoj i srednjoj Zemljinoj orbiti navodno će ponuditi internetsku mrežu superiorniju od konkurencije, odnosno SpaceX-a Elona Muska, pružajući brzine do 6 terabita u sekundi (Tb/s) i omogućujući globalnim klijentima Blue Origina obradu većih skupova podataka. 

Planirano je da raspoređivanje počne krajem 2027. godine, a visoki ciljevi konstelacije uvelike će ovisiti o kontinuiranom razvoju njezine rakete New Glenn. Završivši svoju drugu misiju u studenom 2025. godine, kada je poslala dvije svemirske letjelice NASA Escape i Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (EscaPADE) prema Marsu, Blue Origin je druga tvrtka u povijesti koja je lansirala i sletjela s višekratno upotrebljivim orbitalnim raketnim pojačivačem. Ta prekretnica bila je ključno postignuće za orkestriranje opsega lansiranja potrebnih za kompanijsku satelitsku konstelaciju TeraWave. 

📷 blue origin
blue origin

Prema Blue Origin-u , TeraWave će implementirati "višeorbitni dizajn" koristeći satelite u srednjoj Zemljinoj orbiti (MEO) i niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) kako bi pružio brze veze "u udaljenim, ruralnim i prigradskim područjima gdje su raznoliki optički putevi skupi, tehnički neizvedivi ili ih je sporo implementirati". To će učiniti putem dvije vrste povezivosti, lansiranjem 5.280 LEO satelita sposobnih za brzine do 144 Gb/s i 128 MEO satelita koji isporučuju 6 Tb/s putem optičkih lasera koji šalju podatke korisnicima. Iako će TeraWave sateliti započeti s raspoređivanjem u posljednjem tromjesečju 2027. godine, vremenski okvir za njihov završetak još nije objavljen.

Naravno, dvije tvrtke nisu same na čelu rastuće svemirske utrke. Novozelandski startup Rocket Lab, na primjer, također razvija vlastitu raketu za višekratnu upotrebu. Kina je nedavno podnijela zahtjev regulatoru svemirskog spektra UN-a, Međunarodnoj telekomunikacijskoj uniji, za postavljanje konstelacija s ukupno 200.000 satelita, dok se nekoliko državnih tvrtki u zemlji približava ponovnoj upotrebi raketa u nastojanju da ostvari orbitalne ambicije Pekinga. Države članice Europske svemirske agencije, u međuvremenu, obvezale su se na 5,1 milijardu dolara za slične projekte svemirskog prijevoza (putem ESA-e ). EU također nastoji uspostaviti vlastitu komunikacijsku konstelaciju, nazvanu IRIS, dok su njemački vojni čelnici iznijeli planove za izgradnju vlastite suverene konstelacije. Japan je također postigao značajan napredak u ostvarivanju mogućnosti višekratnog lansiranja.  

