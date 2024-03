Globalne isporuke mobilnih IoT modula bilježe prvi godišnji pad

Prilagodbe zaliha nakon poremećaja opskrbnog lanca i smanjene potražnje u nekim ključnim tržišnim vertikalama kao što su industrija i poduzeća bili su neki od ključnih čimbenika koji su doveli do pada, navodi se u Global Cellular IoT Module and Chipset Tracker by Application.

4G Cat 1 bis najbrže je rastao 2023. godine, zahvativši preko 22% isporuka. U Kini je 4G Cat 1 bis postao primarni mobilni standard za POS, pametna brojila, telematika i tržišta praćenja imovine, zahvaljujući svojoj pristupačnosti i energetskoj učinkovitosti. Tržište polako prelazi s 4G Cat 1 i NB-IoT na učinkovitiji 4G Cat 1 bis.

Indija i Kina su pokazale pozitivan rast zbog sve veće potražnje na tržištima pametnih brojila, POS-a i praćenja imovine. Suprotno tome, ostatak svijeta je svjedočio oštrijem padu, što ukazuje na nedostatak očekivanog tržišnog zamaha.

Oko 12% IoT modula isporučenih 2023. godine bilo je opremljeno AI mogućnostima na softverskoj ili hardverskoj razini. Takvi moduli postaju sve popularniji u najrazvijenijim tržištima kao što su automobilska industrija, usmjerivač/CPE i računala, olakšavajući upravljanje sve većim opterećenjem podataka u tim sektorima.

Counterpoint Reasearch

Lideri

Globalno vodeći dobavljač IoT modula Quectel doživio je pad tržišnog udjela prvenstveno zbog slabljenja potražnje na tržištima izvan Kine. Tvrtka se udružila sa Syrma SGS Technology za proizvodnju IoT modula u Indiji.

China Mobile i Fibocom doživjeli su dvoznamenkasti rast na godišnjoj razini. Rast China Mobilea potaknuli su pametna brojila, uređaji za praćenje imovine i POS aplikacije, dok su rast Fibocoma potaknule POS i telematičke aplikacije.

Ovogodišnje spajanje između Telita i Thalesa omogućilo je Telit Cinterion ulazak među pet najboljih dobavljača IoT modula. Kako bi dodatno učvrstio svoju prisutnost u Indiji, Telit se udružio s VVDN-om za lokalnu proizvodnju.

Nekoliko kineskih robnih marki poput Unionman, OpenLuat, Lierda i Neoway pokazalo je značajan rast na specijaliziranim tržištima kao što su pametna brojila, praćenje imovine i POS.

Povratak rastu

Očekuje se da će se 2024. godine tržište IoT modula vratiti na rast u drugoj polovici godine s normalizacijom razina zaliha i povećanjem potražnje u segmentima pametnih brojila, POS-a i automobilske industrije. Štoviše, predviđa se značajan rast za 2025. godine, koji se poklapa sa širokim usvajanjem 5G i 5G RedCap tehnologija u pametnim brojilima, usmjerivačima/CPE, POS sustavima, automobilskim rješenjima i aplikacijama za praćenje imovine.