SQ Capital uložio 2,7 milijuna eura u Moontop

"U sljedeće tri godine fokusirat ćemo se na širenje partnerske mreže, jačanje prodaje i internacionalizaciju poslovanja kroz franšizni model", poručili su iz Moontopa.

četvrtak, 13. studenog 2025. u 06:15
📷 SQ Capital
SQ Capital

SQ Capital, domaće investicijsko društvo koje upravlja s više od 130 milijuna eura imovine, preko alternativnog investicijskog fonda Primus investiralo je 2,7 milijuna eura u Moontop, hrvatsku tehnološku tvrtku koja modernizira sustav pogodnosti za zaposlenike. Poslodavac definira mjesečni budžet, a zaposlenici preko aplikacije sami biraju i kombiniraju pogodnosti prema svojim željama i potrebama.

Moontop trenutno ima mrežu s preko 500 partnera diljem Hrvatske, uključujući restorane, fitness centre, trgovine, poliklinike, osiguravatelje i usluge mobilnosti. Platforma također nudi poslodavcima upravljanje poreznim pogodnostima, optimizirajući neoporezive isplate.

Kako su priopćili iz SQ Capitala, zadnje tri godine Moontop bilježi rast prihoda od preko 100 posto godišnje. Platforma je već integrirana u sustave tvrtki kao što su United Group, CARWIZ, Notch, Transcom i Groupama Osiguranje. 

"Namjeravamo ubrzati širenje partnerske mreže, ulagati u razvoj tehnologije i otvoriti vrata međunarodnoj ekspanziji", rekao je Ivan Jurišić, partner u SQ Capitalu. "U sljedeće tri godine fokusirat ćemo se na širenje partnerske mreže, jačanje prodaje i internacionalizaciju poslovanja kroz franšizni model", istaknuo je Branimir Gospić, direktor i osnivač Moontopa, koji nće nastaviti operativno voditi kompaniju.



