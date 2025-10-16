Europska unija mogla bi postaviti uvjete za kineska ulaganja

Europska unija razmatra postavljanje preduvjeta za kineske tvrtke koje ulažu u Europu, uključujući transfer tehnologije i znanja. Ministri Unije raspravljali su o ekonomskoj sigurnosti bloka tijekom sastanka koji je organizirala Danska, koja sada predsjedava Unijom, uoči sveobuhvatnog dokumenta koji će Europska komisija predstaviti o toj temi do kraja godine.



Danski ministar vanjskih poslova Lars Rasmussen rmišljenja je kako bi Unija trebala slijediti primjer SAD-a i Kine u postavljanju uvjeta, pa primjerice tražiti neku vrstu transfera tehnologije.



Unija ocjenjuje kako je Kina imala koristi od velikih transfera tehnologije od europskih tvrtki osnovanih tamo, bilo kao uvjet pristupa tržištu ili putem pravila koja nalažu zajednička ulaganja s kineskim tvrtkama.

Kina se službeno protivi prisilnom transferu tehnologije, kao i "protekcionističkim i diskriminatornim praksama u ime povećanja konkurentnosti".



Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčović rekao je kako strana ulaganja moraju biti "stvarna ulaganja" - stvarati nova radna mjesta i uključivati transfer tehnologije te prava intelektualnog vlasništva, kao što su to europske tvrtke činile kada su ulagale u Kinu.