Rješenje razvijeno u Hrvatskoj pobralo glavnu nagradu u Las Vegasu

Amagi Dynamic, proizvod razvijen u hrvatskom inovacijskom centru tvrtke Amagi, osvojio je nagradu na konferenciji za broadcastere NAB Show 2024 u Las Vegasu.



U kategoriji "Asset Management, Automation and Playout", rješenje koje je osmislio i realizirao Amagijev tim iz Zagreba i Osijeka dobilo je priznanje "Product of the Year" za 2024.



Amagi Dynamic omogućuje brzo i jednostavno aktiviranje cloud infrastrukture tijekom trajanja događaja i deaktiviranje po njegovom završetku.



Korisnicima bi trebao sniziti operativne troškove i omogućiti fleksibilno upravljanje livestreamom na daljinu.



Rješenje bi posebno moglo biti korisno vlasnicima prava na prijenose uživo sportskih, glazbenih, informativnih i ostalih događaja jer olakšava i distribuciju sadržaja na B2C aplikacije, čime se otvaraju dodatni kanali za prihode od oglašavanja.



Također otvara mogućnost i za povećanje angažmana i retencije gledatelja uz integracije interaktivnih elemenata poput grafika te veću fleksibilnost zahvaljujući mogućnosti upravljanja s više live streamova paralelno.