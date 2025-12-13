Microsoft će nagrađivati i otkriće bugova koji nisu u njegovom softveru

Bez obzira je li računalni kod u vlasništvu i pod upravom Microsofta, treće strane ili je otvorenog koda, u Microsoftu su obećali učiniti sve kako bi sanirali problem.

Mreža subota, 13. prosinca 2025. u 09:20
📷 Angel Bena (Pexels)
Angel Bena (Pexels)

Microsoft mijenja program nagrađivanja za otkrivanje bugova u svim svojim proizvodima i uslugama, čak i onima bez uspostavljenih programa nagrađivanja. Softverski div će u tu svrhu usvojiti "pristup u opsegu po zadanim postavkama".

Prema novom modelu, Microsoft Security Response Center će plaćati istraživačima koji prijave kritične propuste koje imaju dokaziv utjecaj na Microsoftove usluge online. Bez obzira je li računalni kod u vlasništvu i pod upravom Microsofta, treće strane ili je otvorenog koda, u Microsoftu su obećali učiniti sve kako bi sanirali problem. 

Cilj je potaknuti istraživanje područja s najvećim rizikom, posebno područja koja će najvjerojatnije biti zlorabljena. Novčane nagrade se neće razlikovati s obzirom na porijeklo problema, već po klasi i stupnju ozbiljnosti. 

Tamo gdje ne postoje programi nagrada, prepoznat će i nagraditi raznolike uvide istraživačke zajednice za sigurnost gdje god ih njihova stručnost odvede. To uključuje domene i korporativnu infrastrukturu u vlasništvu i pod upravom Microsofta. Također, bit će pokriveni i novi proizvodi te usluge, uključujući i one kojima nije dodijeljen poseban program prilikom lansiranja.

Microsoft je prošle godine isplatio više od 17 milijuna američkih dolara nagrada istraživačima putem svog programa nagrada za bugove i natjecanja Zero Day Quest. Očekuju kako će taj iznos biti povećan.
 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi