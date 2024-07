Loša softverska nadogradnja prizemljila zrakoplove, srušila IT sustave diljem svijeta

Globalni tehnološki raspad sustava poremetio je rad u više industrija, pri čemu su zračni prijevoznici obustavili letove, pojedini mediji nisu mogli emitirati, a problema je bilo i u drugim sustavima, od bankarstva do zdravstva.



American Airlines, Delta Airlines, United Airlines i Allegiant Air prizemljili su svoje letove, navodeći kao razlog komunikacijske probleme.



Nalog je o prizemljenju uslijedio je nedugo nakon što je Microsoft objavio kako je riješio probleme koji su doveli do prekida pružanja njegovih usluga u računalnom oblaku koji je utjecao na nekoliko niskotarifnih prijevoznika.



Australska vlada priopćila je kako se čini da su prekidi rada tamošnjih medija, banaka i telekomunikacijskih kompanija povezani s problemom u globalnoj tvrtki za kibernetičku sigurnost Crowdstrike.



Prema upozorenju koje je Crowdstrike poslao svojim klijentima, njihov softver Falcon Sensor doveo je do rušenja operativnog sustava Microsoft Windows i plavog ekrana smrti. Poslali su i upute kako ručno riješiti taj problem.



Hrvatski CERT također je objavio upute za prvu pomoć.



Kako je za tportal rekao informatički stručnjak Marko Rakar, jedna od sistemskih datoteka tog softvera kreira grešku koja će, čini se, svaki web poslužitelj s Windowsima ili radnu stanicu resetirati.



Potom to računalo ili server uđe u takozvani boot loop, što znači da se ne uspije podići i normalno raditi, već se kontinuirano resetira.



Kako piše Jutarnji list, u Hrvatskoj je prijavljen pad sustava CEZIH kojeg koriste obiteljski liječnici i ljekarne, zbog čega bolnice ne mogu očitati uputnice, kao i problemi s kontrolom zračnog prijevoza.



Među najteže pogođenim zračnim lukama diljem svijeta bili su Tokio, Amsterdam, Berlin i nekoliko španjolskih.



Međunarodni zračni prijevoznici, uključujući Ryanair, upozorili su na probleme s njihovim sustavima rezervacija i druge smetnje. U Britaniji, sustavi rezervacija koje su koristili liječnici bili su izvan mreže, dok je Sky News bio prisiljen prekinuti program.



Banke i druge financijske institucije od Australije do Indije i Južne Afrike upozorile su klijente na prekide u svojim uslugama.