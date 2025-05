Crowdstrike dijeli 500 otkaza, nade polažu u umjetnu inteligenciju

CrowdStrike - teksaški proizvođač antivirusnih programa poznat po tome što je prošle godine srušio milijune računala s operativnim sustavom Windows - planira smanjiti broj zaposlenih za pet posto, odnosno oko 500 radnika. Nastoje postići veću učinkovitost, prema riječima izvršnog direktora i suosnivača Georgea Kurtza.

U pismu zaposlenicima Kurtz je objasnio promjenu kao pokušaj bržeg kretanja i učinkovitijeg rada, navodeći navodnu transformacijsku moć umjetne inteligencije.

"Umjetna inteligencija oduvijek je bila temelj našeg poslovanja. Umjetna inteligencija izravnava našu krivulju zapošljavanja i pomaže nam u bržoj inovaciji od ideje do proizvoda. Pojednostavljuje izlazak na tržište, poboljšava rezultate za kupce i potiče učinkovitost u front i back officeu. Umjetna inteligencija je multiplikator sile u cijelom poslovanju”, naveo je Kurtz. No, također je upozorio i na povećane rizike koje donosi, uključujući halucinacije.



Unatoč entuzijazmu CrowdStrikea za umjetnu inteligenciju, prijetnja uvoznih carina i povezana ekonomska nesigurnost također mogu imati veze sa smanjenjem broja zaposlenih. Također, morat će se pomučiti kako bi došli do ciljanih 10 milijardi američkih dolara prihoda za ovu godinu. U zadnjem kvartalu ostvarili su 1,06 mlrd. USD. Otkazi će donijeti troškove između 36 i 53 milijuna USD do 2026.