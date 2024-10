Kinezi tvrde kako znaju kako razbiti klasičnu enkripciju

Kineski istraživači tvrde kako su pronašli način za korištenje D-Waveovih kvantnih sustava za razbijanje klasične enkripcije.

U radu Quantum Annealing Public Key Cryptographic Attack Algorithm Based on D-Wave Advantage, objavljenom u časopisu Chinese Journal of Computers, istraživači tvrde kako D-Waveovi strojevi mogu optimizirati rješavanje problema tako da će omogućiti osmišljavanje napada na kriptografiju s javnim ključem.

Istraživački tim koristio je stroj D-Wave za napad na strukturirane algoritme mreže Substitution-Permutation Network (SPN), koji izvode niz matematičkih operacija za šifriranje informacija. SPN tehnike su u srcu naprednog standarda šifriranja (AES), jednog od najčešće korištenih standarda

Tehnologija koja je ciljana u napadu uključuje algoritme Present i Rectangle te blokovnu šifru Gift-64. Autori tvrde kako prvi put pravo kvantno računalo predstavlja stvarnu i značajnu prijetnju.

Istraživački rad prošao je stručnu recenziju, piše Register. Istraživači tvrde kako se pristup koji su razvili može primijeniti na druge sustave s javnim ključem i simetrične kriptografske sustave. Nije objavljeno koju su metodu koristili.

Proizvođači već uvode "kvantno sigurnu" enkripciju, koja bi trebala moći preživjeti buduće napade. Ali, pitanje je na koliko dugo.

Već se uvelike pretpostavlja kako će kvantna računala jednog dana imati moć lakog dešifriranja podataka šifriranih današnjom tehnologijom, iako se mišljenja razlikuju o tome kada će se to dogoditi. Nagađa se kako bi do toga moglo doći u narednih deset do 30 godina.