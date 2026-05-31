GrapheneOS – Android orijentiran na sigurnost

Pametni telefoni centraliziraju privatne živote korisnika, od financija do osobne komunikacije. Koncentracija osjetljivih podataka na njima izlaže korisnike sve većim kibernetičkim prijetnjama

GrapheneOS odgovara na taj izazov ojačanom verzijom Androida, dizajniranom za poboljšanje privatnosti i sigurnosti.

Podrijetlo GrapheneOS-a i njegov cilj

GrapheneOS temelji se na Android Open Source Projectu, često skraćeno AOSP-u. Riječ je o besplatnoj osnovi Androida, bez vlasničkih usluga koje je dodao Google. Na toj osnovi razvijena je modificirana verzija sustava usmjerena na sigurnosno orijentirane tehničke mogućnosti.

Početni cilj nije stvaranje novog sučelja ili potpuno drugačijeg ekosustava. Umjesto toga, cilj je ojačati unutarnju zaštitu sustava. To uključuje duboke promjene u ponašanju Androida, posebno u upravljanju memorijom, sandboxingu i dozvolama.

Takav pristup prvenstveno privlači korisnike osjetljive na privatnost ili zaštitu profesionalnih podataka. Također privlači tehnički orijentirane korisnike zainteresirane za veću kontrolu nad mobilnim sustavom. Cjelokupni dizajn namjerno ostaje blizak standardnom Androidu kako bi se održala široka kompatibilnost softvera.

Poboljšanje sigurnosti

Jedna od ključnih značajki GrapheneOS-a je dodatno jačanje sigurnosti sustava. Nekoliko unutarnjih mehanizama modificirano je kako bi se ograničila mogućnost iskorištavanja softverskih ranjivosti. Zaštita memorije dodatno je ojačana kako bi se otežali određeni tipovi napada, ovisno o vrsti ranjivosti.

Paralelno s time, GrapheneOS smanjuje ukupnu površinu napada. Određene manje važne funkcije su ograničene ili izolirane. Takav pristup smanjuje nepotrebne interakcije između aplikacija i komponenti sustava. Svaki element radi u strože odijeljenom okruženju nego na standardnom Androidu, ovisno o uključenim komponentama.

Dodatno je ojačan i sandbox aplikacija. Svaka aplikacija radi u strože izoliranom okruženju. Time se ograničava unakrsni pristup podacima i smanjuje rizik kompromitiranja cijelog sustava u slučaju ranjive aplikacije, bez potrebe za njezinim potpunim uklanjanjem.

Usluge u sandboxu

GrapheneOS se ističe pristupom usmjerenim na privatnost. Sustav se prema zadanim postavkama ne oslanja na integrirane Googleove usluge. Time se ograničava razmjena podataka s vanjskim servisima i smanjuju određeni oblici praćenja.

Dozvolama se upravlja na granularniji način. Korisnici mogu preciznije kontrolirati pristup mreži, senzorima i lokalnim podacima. Takva razina kontrole omogućuje ograničavanje informacija koje pojedina aplikacija može prikupljati ili dijeliti, ovisno o potrebama korisnika.

I dalje je moguće koristiti određene Googleove usluge. One rade u izoliranom okruženju poznatom kao sandbox. Takvo rješenje omogućuje kompatibilnost s određenim aplikacijama, a pritom ograničava njihov pristup glavnom sustavu. Ravnoteža između funkcionalnosti i privatnosti stoga ovisi o odabranoj konfiguraciji.

Kompatibilnost

GrapheneOS ostaje temeljen na Androidu, što mu omogućuje pokretanje većine standardnih aplikacija. Aplikacije za razmjenu poruka, pregledavanje interneta i streaming uglavnom rade bez značajnih promjena. Korisničko iskustvo u mnogim slučajevima ostaje blisko standardnom Androidu, iako se razlike mogu pojaviti ovisno o korištenim aplikacijama i konfiguraciji sustava.

Međutim, neke aplikacije mogu se ponašati drugačije. To se posebno odnosi na servise koji uvelike ovise o Google API-jima. U takvim situacijama ponekad su potrebne dodatne prilagodbe kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje, ovisno o razini ovisnosti aplikacije i njezinim tehničkim zahtjevima.

Sandbox način rada za Google Play ublažava dio tih ograničenja. Nudi kompromis između kompatibilnosti i izolacije. Takvo se rješenje često koristi za bankarske ili poslovne aplikacije koje zahtijevaju specifične Googleove servise, ali ne jamči potpunu kompatibilnost u svim slučajevima.

Sustav je prvenstveno kompatibilan s novijim Google Pixel pametnim telefonima zbog njihovih naprednih hardverskih sigurnosnih značajki. Pixel uređaji uključuju dodatne sigurnosne mehanizme, posebno u području sigurnog pokretanja sustava i dugoročne softverske podrške.

Hardverska sigurnosna komponenta ima ključnu ulogu u ukupnoj zaštiti sustava. Provjerava integritet softvera pri pokretanju i ograničava određene neovlaštene izmjene. Takva hardverska osnova olakšava primjenu zaštita koje implementira GrapheneOS, posebno na službeno podržanim uređajima.

Međutim, takav pristup ograničava izbor kompatibilnih uređaja. Ne nude svi proizvođači Android uređaja jednaku razinu hardverske kontrole i softverske podrške potrebne za ispunjavanje tih zahtjeva. Zbog toga je projekt i dalje usmjeren na ograničen broj modela, prvenstveno novije Pixel telefone koji su još službeno podržani.

Instaliranje

Instaliranje GrapheneOS-a zahtijeva nekoliko tehničkih koraka. Otključavanje bootloadera je neophodno, što uključuje namjernu izmjenu sigurnosnih postavki sustava. Ta operacija briše podatke s telefona i zahtijeva prethodnu pripremu, uključujući izradu potpune sigurnosne kopije.

Svakodnevna upotreba ostaje slična standardnom Androidu, ali neke navike možda će trebati prilagoditi. Nedostatak integriranih Googleovih usluga može zahtijevati alternativna rješenja za pojedine aplikacije. To uvelike ovisi o načinu korištenja uređaja i odabranoj konfiguraciji.

Nadalje, kompatibilnost hardvera ostaje važan faktor. Određeni senzori ili specifične značajke nisu uvijek podržani, ovisno o modelu uređaja i razini službene podrške.