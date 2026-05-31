GrapheneOS – Android orijentiran na sigurnost

Pametni telefoni centraliziraju privatne živote korisnika, od financija do osobne komunikacije. Koncentracija osjetljivih podataka na njima izlaže korisnike sve većim kibernetičkim prijetnjama

Mreža nedjelja, 31. svibnja 2026. u 06:15

GrapheneOS odgovara na taj izazov ojačanom verzijom Androida, dizajniranom za poboljšanje privatnosti i sigurnosti.

Podrijetlo GrapheneOS-a i njegov cilj

GrapheneOS temelji se na Android Open Source Projectu, često skraćeno AOSP-u. Riječ je o besplatnoj osnovi Androida, bez vlasničkih usluga koje je dodao Google. Na toj osnovi razvijena je modificirana verzija sustava usmjerena na sigurnosno orijentirane tehničke mogućnosti.

Početni cilj nije stvaranje novog sučelja ili potpuno drugačijeg ekosustava. Umjesto toga, cilj je ojačati unutarnju zaštitu sustava. To uključuje duboke promjene u ponašanju Androida, posebno u upravljanju memorijom, sandboxingu i dozvolama.

Takav pristup prvenstveno privlači korisnike osjetljive na privatnost ili zaštitu profesionalnih podataka. Također privlači tehnički orijentirane korisnike zainteresirane za veću kontrolu nad mobilnim sustavom. Cjelokupni dizajn namjerno ostaje blizak standardnom Androidu kako bi se održala široka kompatibilnost softvera.

Poboljšanje sigurnosti

Jedna od ključnih značajki GrapheneOS-a je dodatno jačanje sigurnosti sustava. Nekoliko unutarnjih mehanizama modificirano je kako bi se ograničila mogućnost iskorištavanja softverskih ranjivosti. Zaštita memorije dodatno je ojačana kako bi se otežali određeni tipovi napada, ovisno o vrsti ranjivosti.

Paralelno s time, GrapheneOS smanjuje ukupnu površinu napada. Određene manje važne funkcije su ograničene ili izolirane. Takav pristup smanjuje nepotrebne interakcije između aplikacija i komponenti sustava. Svaki element radi u strože odijeljenom okruženju nego na standardnom Androidu, ovisno o uključenim komponentama.

Dodatno je ojačan i sandbox aplikacija. Svaka aplikacija radi u strože izoliranom okruženju. Time se ograničava unakrsni pristup podacima i smanjuje rizik kompromitiranja cijelog sustava u slučaju ranjive aplikacije, bez potrebe za njezinim potpunim uklanjanjem.

Usluge u sandboxu

GrapheneOS se ističe pristupom usmjerenim na privatnost. Sustav se prema zadanim postavkama ne oslanja na integrirane Googleove usluge. Time se ograničava razmjena podataka s vanjskim servisima i smanjuju određeni oblici praćenja.

Dozvolama se upravlja na granularniji način. Korisnici mogu preciznije kontrolirati pristup mreži, senzorima i lokalnim podacima. Takva razina kontrole omogućuje ograničavanje informacija koje pojedina aplikacija može prikupljati ili dijeliti, ovisno o potrebama korisnika.

I dalje je moguće koristiti određene Googleove usluge. One rade u izoliranom okruženju poznatom kao sandbox. Takvo rješenje omogućuje kompatibilnost s određenim aplikacijama, a pritom ograničava njihov pristup glavnom sustavu. Ravnoteža između funkcionalnosti i privatnosti stoga ovisi o odabranoj konfiguraciji.

Kompatibilnost

GrapheneOS ostaje temeljen na Androidu, što mu omogućuje pokretanje većine standardnih aplikacija. Aplikacije za razmjenu poruka, pregledavanje interneta i streaming uglavnom rade bez značajnih promjena. Korisničko iskustvo u mnogim slučajevima ostaje blisko standardnom Androidu, iako se razlike mogu pojaviti ovisno o korištenim aplikacijama i konfiguraciji sustava.

Međutim, neke aplikacije mogu se ponašati drugačije. To se posebno odnosi na servise koji uvelike ovise o Google API-jima. U takvim situacijama ponekad su potrebne dodatne prilagodbe kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje, ovisno o razini ovisnosti aplikacije i njezinim tehničkim zahtjevima.

Sandbox način rada za Google Play ublažava dio tih ograničenja. Nudi kompromis između kompatibilnosti i izolacije. Takvo se rješenje često koristi za bankarske ili poslovne aplikacije koje zahtijevaju specifične Googleove servise, ali ne jamči potpunu kompatibilnost u svim slučajevima.

Sustav je prvenstveno kompatibilan s novijim Google Pixel pametnim telefonima zbog njihovih naprednih hardverskih sigurnosnih značajki. Pixel uređaji uključuju dodatne sigurnosne mehanizme, posebno u području sigurnog pokretanja sustava i dugoročne softverske podrške.

Hardverska sigurnosna komponenta ima ključnu ulogu u ukupnoj zaštiti sustava. Provjerava integritet softvera pri pokretanju i ograničava određene neovlaštene izmjene. Takva hardverska osnova olakšava primjenu zaštita koje implementira GrapheneOS, posebno na službeno podržanim uređajima.

Međutim, takav pristup ograničava izbor kompatibilnih uređaja. Ne nude svi proizvođači Android uređaja jednaku razinu hardverske kontrole i softverske podrške potrebne za ispunjavanje tih zahtjeva. Zbog toga je projekt i dalje usmjeren na ograničen broj modela, prvenstveno novije Pixel telefone koji su još službeno podržani.

Instaliranje

Instaliranje GrapheneOS-a zahtijeva nekoliko tehničkih koraka. Otključavanje bootloadera je neophodno, što uključuje namjernu izmjenu sigurnosnih postavki sustava. Ta operacija briše podatke s telefona i zahtijeva prethodnu pripremu, uključujući izradu potpune sigurnosne kopije.

Svakodnevna upotreba ostaje slična standardnom Androidu, ali neke navike možda će trebati prilagoditi. Nedostatak integriranih Googleovih usluga može zahtijevati alternativna rješenja za pojedine aplikacije. To uvelike ovisi o načinu korištenja uređaja i odabranoj konfiguraciji.

Nadalje, kompatibilnost hardvera ostaje važan faktor. Određeni senzori ili specifične značajke nisu uvijek podržani, ovisno o modelu uređaja i razini službene podrške.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi