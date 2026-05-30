Unatoč svim rizicima AI i dalje privlači rekordne količine investicija

Prvo tromjesečje ove godine (Q1 2026) bio je jedinstveno za ulaganja rizičnog kapitala, potaknuto neviđenom potrošnjom na umjetnu inteligenciju i granične laboratorije

Podaci Crunchbasea pokazuju da su investitori u Q1 2026 uložili 300 milijardi američkih dolara u 6.000 startupa diljem svijeta, što je porast od preko 150% u odnosu na isto razdoblje godinu ranije (Q1 2025).

To je rekordna vrijednost globalnih ulaganja rizičnog kapitala koju nijedno drugo tromjesečje u povijesti nije dostiglo. Zapravo, ulaganja u startupove samo u prvom tromjesečju 2026. godine iznosila su gotovo 70% svih ulaganja u rizični kapital u 2025. godini. Tromjesečni iznos također premašuje sve ukupne godišnje iznose ulaganja prije 2018. godine.

Ulaganja u startupove u Q1 2026 uglavnom su otišla startupima u području umjetne inteligencije, a nesrazmjerno nekolicini američkih tvrtki u rekordnim poslovima. Četiri od pet najvećih rundi ulaganja ikad zabilježenih zaključena su u Q1 2026, a istraživački laboratoriji OpenAI (122 milijarde dolara), Anthropic (30 milijardi dolara), xAI (20 milijardi dolara) i tvrtka za autonomna vozila Waymo (16 milijardi dolara) zajedno su prikupili 188 milijardi dolara, odnosno 65% globalnih ulaganja u tom tromjesečju.

Sveukupno, umjetna inteligencija je u prošlom tromjesečju oborila rekorde, s 242 milijarde dolara - 80% ukupnog globalnog financiranja rizičnog kapitala u Q1 2026 - usmjerenog tvrtkama u tom sektoru. Prethodni rekord postavljen je u prvom tromjesečju 2025. (Q1 2025), kada je umjetna inteligencija činila 55% globalnog financiranja rizičnog kapitala.

daleko najviše investicija privlače tvrtke umjetne inteligencije

Koncentracija ulaganja

Uz tri glavna granična laboratorija i Waymo, još 10 tvrtki prikupilo je runde financiranja od milijardu dolara ili više u Q1 2026, u sektorima koji obuhvaćaju generativnu i fizičku umjetnu inteligenciju, autonomna vozila, poluvodiče, podatkovne centre, robotiku, obranu i tržišta predviđanja.

Ti preveliki krugovi ulaganja podigli su ukupne vrijednosti startupa u prvom tromjesečju. Crunchbase Unicorn Board dodao je 900 milijardi dolara vrijednosti tijekom Q1 2026, što je najveći porast vrijednosti u jednom tromjesečju.

Porast financiranja u Q1 2026 bio je koncentriran u financiranju u kasnoj fazi

SAD iznad 80%

Podaci Crunchbasea pokazuju da su tvrtke sa sjedištem u SAD-u u prvom tromjesečju ove godine prikupile 250 milijardi dolara, odnosno 83% globalnog rizičnog kapitala. To je značajan porast u odnosu na 71% u prvom tromjesečju 2025. godine, što je već bilo znatno iznad povijesnih prosjeka u desetljeću prije 2024. godine.

Drugo najveće globalno tržište za rizično financiranje u prvom tromjesečju ove godine bila je Kina, s uloženih 16,1 milijardi dolara. Slijedila je Velika Britanija s uloženih 7,4 milijarde dolara. Obje zemlje zabilježile su rast u odnosu na ranije tromjesečje (Q4 2025), a još značajniji rast u odnosu na isto razdoblje godinu prije (Q1 2025).