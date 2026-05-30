Znate li tko posjeduje najviše satelita u orbitama oko Zemlje?

Sateliti postaju okosnica modernog svemirskog gospodarstva. Od širokopojasnog interneta do promatranja Zemlje, orbitalna infrastruktura danas podržava industrije daleko izvan zrakoplovstva

Mreža subota, 30. svibnja 2026. u 20:15

SpaceX dominira globalnim brojem satelita s 10.262 operativna satelita. To je više od 16 puta više od 632 satelita OneWeba, sljedećeg najvećeg imenovanog operatera.

Poredak pokazuje koliko su se brzo privatne mreže proširile od početka nove svemirske utrke. Javne organizacije poput NASA-e i nacionalnih vojski danas upravljaju manjim dijelom ukupnog broja, sa samo 894 satelita među imenovanim vlasnicima u analiziranom skupu podataka.

Starlinkova prednost

SpaceX upravlja Starlinkom, najvećom satelitskom flotom ikad raspoređenom u orbiti. Sam sustav obuhvaća oko dvije trećine od ukupno 15.447 satelita.

Umjesto lansiranja manjeg broja visokovrijednih satelita, Starlink se oslanja na velik broj relativno manjih jedinica. Kao rezultat toga, mreža je postala ključni primjer komercijalne orbitalne infrastrukture.

Komercijalne mreže

Jaz između SpaceX-a i ostalih operatera signalizira veliku prekretnicu. Tvrtke sada posjeduju i upravljaju satelitskim mrežama u razmjerima koji su nekoć bili rezervirani isključivo za vlade.

To je važno jer sateliti više nisu specijalizirani alati za državna istraživanja. Umjesto toga, postaju ključna infrastruktura za povezivost, podatke i nacionalnu otpornost.

Ulaganja

Kako komercijalne mreže rastu, orbitalna infrastruktura mogla bi postati sve važnija investicijska tema. Sateliti, lansirni sustavi i svemirske usluge dio su brzo rastućeg ekosustava.

Svemirsko gospodarstvo već se širi na logistiku, poljoprivredu, obranu i komunikacije. Zbog toga bi investitori mogli sve više tražiti izloženost tvrtkama koje omogućuju razvoj tih trendova.

