Cisco nije zadovoljan UN-ovom Konvencijom o kibernetičkom kriminalu

Mrežni div Cisco sugerirao je kako prva konvencija Ujedinjenih naroda protiv kibernetičkog kriminala ima opasne nedostatke, pa bi ju trebalo revidirati prije nego što dođe na red za glasovanje.



Za izradu tog dokumenta bilo je potrebno pet godina. Sastavilo ga je tijelo pod nazivom Ad Hoc Committee to Elaborate a Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and Communications Technologies for Criminal Purposes.



Svrha Konvencije je "poboljšati međunarodnu suradnju, napore za provedbu zakona, tehničku pomoć i izgradnju kapaciteta u vezi s cyber kriminalom".



Među državama koje jako guraju Konvenciju u sadašnjem obliku je i Rusija.



S druge strane, Human Rights Watch ju je kritizirao kao preopćenitu, dok je Electronic Frontier Foundation Konvenciju smatra "previše manjkavom za usvajanje".

Ugrožena ljudska prava i vladavina prava

Te dvije organizacije i druge zabrinute su zbog toga što ne nudi usku definiciju kibernetičkog kriminala, pa bi državama potpisnicama mogla dati pravno pokriće za ciljanje disidenata.



Također im se ne sviđaju odredbe o tajnosti u dokumentu, koje bi omogućile državama traženje informacije od pružatelja usluga, a da pojedinci na koje se takvi zahtjevi odnose nisu obaviješteni ili nemaju pravo na pomoć.



Uz to, mogla bi omesti legitimna istraživanja na području informatičke sigurnosti.



Ciscov viši direktor za tehnološku politiku Eric Wenger podržao je neke od tih argumenata, ustvrdivši kako tekst Konvencije "nije usklađen s vrijednostima slobode govora u liberalnim demokracijama, što bi se trebalo riješiti kroz amandman prije nego što države članice uzmu Konvenciju na usvajanje".



Cisco je bio među tvrtkama koje su napustile Rusiju nakon što je otpočela invaziju na Ukrajinu 2022. godine.



Wenger je istaknuo kako se Cisco ne protivi Konvenciji i kako je nužno "osigurati da agencije za provođenje zakona imaju potrebne sposobnosti za sprječavanje, istraživanje i kazneni progon transnacionalnih kibernetičkih zločina".



Ali, dodao je, ne bez zaštite osnovnih ljudskih prava i vladavine prava. Što Konvencija u ovom obliku ne čini.