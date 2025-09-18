Novi programi u Span centru kibernetičke sigurnosti otvaraju put karijerama budućnosti

Putem dostupnih obrazovnih programa te simulacija stvarnih kibernetičkih napada, polaznici u Span Centru kibernetičke sigurnosti stječu praktična i teorijska znanja koja im omogućuju da prepoznaju, analiziraju i efikasno odgovore na kibernetičke prijetnje

Span Centar kibernetičke sigurnosti postao je Ustanova za obrazovanje odraslih koja nudi formalne i neformalne obrazovne programe u području kibernetičke sigurnosti. To znači da će se, uz već postojeće edukacije koje Centar provodi, od sada moći steći i formalne kvalifikacije priznate u hrvatskom sustavu obrazovanja.

Kibernetičke su prijetnje na svjetskoj razini u kontinuiranom porastu. Istovremeno, prema istraživanju vodeće svjetske organizacije za stručnjake kibernetičke sigurnosti ISC2, u 2024. godini zabilježena je potreba za čak 4,8 milijuna stručnjaka iz ovog područja.

Polaznicima su u Span Centru trenutačno na raspolaganju dvije mikrokvalifikacije: Analitičar kibernetičke sigurnosti i Cloud Security stručnjak. Riječ je o formalnim kvalifikacijama koje su dio Nacionalnog okvira kvalifikacija i upisuju se u e-radnu knjižicu. Ovi obrazovni programi mogu se ostvariti i uz sufinanciranje putem HZZ vaučera, s time da je Cloud Security akademija u potpunosti financirana od strane HZZ vaučera, dok se edukacija za Analitičara kibernetičke sigurnosti djelomično plaća.

„Potreba za stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti raste iz godine u godinu, a obrazovni kapaciteti u Hrvatskoj tu potrebu ne mogu popratiti. Iz tog smo razloga prepoznali važnost razvoja ciljanih programa za sve one koji žele graditi svoju karijeru u ovom zanimanju sadašnjosti, ali i budućnosti“, poručuje ravnatelj Span Centra kibernetičke sigurnosti Marinko Žagar, koji je tijekom svoje 30-godišnje karijere kao predavač stekao bogato iskustvo upravo u području kibernetičke sigurnosti.

Putem dostupnih obrazovnih programa te simulacija stvarnih kibernetičkih napada, polaznici u Span Centru kibernetičke sigurnosti stječu praktična i teorijska znanja koja im omogućuju da prepoznaju, analiziraju i efikasno odgovore na kibernetičke prijetnje. Većinu predavača čine stručnjaci iz Spana, vodeće hrvatske IT tvrtke, koji su dugogodišnjim radom na domaćim i međunarodnim projektima stekli veliko praktično iskustvo i znanje koje sada prenose polaznicima.

U Span Centru kibernetičke sigurnosti u tri godine njegova postojanja educiralo se više od dvije i pol tisuće polaznika. Obrazovni programi kontinuirano se osvježavaju i osmišljeni su tako da odgovaraju konkretnim potrebama organizacija i pojedinaca, uz poseban naglasak na praktičnu primjenjivost sadržaja. Sve nadolazeće edukacije nalaze se na webu.