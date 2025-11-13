Span Microsoft Partner za 2025. u Hrvatskoj, Sloveniji i Ukrajini

Span je proglašen Microsoft Partnerom godine za 2025., i to za hrvatsko, slovensko i ukrajinsko tržište

Tim priznanjem Microsoft kod svojih najboljih partnera prepoznaje izvrsnost u radu i isporuci rješenja temeljenih na Microsoftovim tehnologijama.

Nagrada Microsoft Partner of The Year uručuje se kompanijama koje su uspješno razvile i isporučile rješenja i inovacije u području umjetne inteligencije temeljena na Microsoft Cloud tehnologijama. Dodjeljuje se u više kategorija, a dobitnici se biraju među više od 4.600 nominacija iz više od 100 zemalja iz cijeloga svijeta. Span Hrvatska, Slovenija i Ukrajina nagrađeni su za pružanje vrhunskih usluga i rješenja u svojim zemljama. Span je u Hrvatskoj sedmi put osvojio ovu prestižnu nagradu.

Mihaela Trbojević,_predsjednica Uprave Span Centra kibernetičke sigurnosti i članica Uprave Spana

“Ovo priznanje dodatna je potvrda Spanove tehnološke ekspertize i usmjerenosti na isporuku rješenja koja su odgovor na stvarne potrebe korisnika. Nagrade su rezultat povjerenja koje nam korisnici kontinuirano ukazuju te konkretne vrijednosti koju naši timovi ostvaruju primjenom Microsoftovih tehnologija u implementaciji sigurnih i skalabilnih rješenja. Posebno nam je drago što smo ove godine prepoznati kao Microsoft partner godine na tri tržišta što dodatno potvrđuje našu stručnost i međunarodnu prepoznatljivost”, naglasila je članica Uprave Spana zadužena za upravljanje proizvodima i uslugama Mihaela Trbojević.