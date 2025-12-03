Span Cyber Security Arena 2026. u Hrvatsku dovodi vodeće stručnjake za kibernetičku sigurnost

Treća Span Arena donosi svježe poglede na razvoj kibernetičke sigurnosti te novosti u primjeni zakonskih okvira koji doprinose jačoj otpornosti organizacija

Span srijeda, 3. prosinca 2025. u 14:04
📷 Span
Span

Ubrzanim razvojem tehnologije – raste i složenost kibernetičkih prijetnji, stoga je rasprava o kvalitetnoj kibernetičkoj sigurnosti danas aktualnija nego ikad. U svojem trećem izdanju, i kroz najbogatiji program do sada, Span Cyber Security Arena 2026. nastavlja okupljati svjetske stručnjake iz ovog područja te kroz predavanja, deep-dive prezentacije, primjere dobre prakse i  masterclassove stavlja fokus na ono što zaista jača našu obranu od kibernetičkih prijetnji.

Joe Tidy 📷 Span
Joe Tidy Span

Span Cyber Security Arena 2026. održat će se u Poreču od 20. do 22. svibnja 2026., u Pical Resortu 5* Valamar Collection. Keynote predavači su Sami Laiho i Joe Tidy. Sami Laiho poznat je kao jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za Windows sigurnost. U Poreču će napraviti retrospektivu 2025. i kako je ona promijenila okruženje kibernetičkih prijetnji. Istovremeno, podijelit će i svoja predviđanja za budućnost. Joe Tidy BBC-jev je reporter specijaliziran za područje kibernetičke sigurnosti. Autor je knjige “Ctrl+Alt+Chaos: How Teenage Hackers Hijack the Internet” koja istražuje mračnu stranu tinejdžerske hakerske kulture. U svom predavanju Joe prati tipičan put od varanja u videoigrama i prijevara na društvenim mrežama do sofisticiranijih kibernetičkih napada.

Sami Laiho 📷 Span
Sami Laiho Span

Na konferenciju nam već treću godinu dolazi standardno odlična Paula Januszkiewicz dok prvi put u Hrvatsku dolaze Sami Laiho i Joe Slowik. Svi troje su vrhunski stručnjaci koji će, osim predavanja, imati i svoje masterclassove na kojima će polaznicima prenijeti praktične alate i strategije koji se mogu primijeniti u stvarnom okruženju. Masterclassovi će se održati dva dana uoči konferencije na istoj lokaciji“, poručuje Hrvoje Englman, programski direktor Span Cyber Security Arene te Spanov CISO.

Joe Slowik 📷 Span
Joe Slowik Span

U fokusu Arene bit će i primjena Zakona o kibernetičkoj sigurnosti u svakodnevnom poslovanju te izazovi i mogućnosti koje proizlaze iz europskih certifikacijskih shema i drugih relevantnih politika Europske unije.

“Uz bogat tehnički program, ponovno ćemo staviti snažan naglasak i na ne-tehničke aspekte kibernetičke sigurnosti, područje koje postaje jednako važno kao i tehnološka rješenja koja ga prate. Predavanja će, između ostalog, adresirati i razvoj kulture i svijesti o kibernetičkoj sigurnosti, način na koji se upravlja rizicima te kako osigurati usklađenost s pravnim okvirima koji oblikuju sigurnosno okruženje današnjice”, pojasnila je Antonija Vojnović, programska direktorica Span Cyber Security Arene i Voditeljica odjela za upravljanje, rizike i usklađenost (GRC) u Spanu.

Span Cyber Security Arena 2026. naglašava da usklađenost s europskim sigurnosnim politikama i zakonodavstvom nije samo obveza, već i temelj konkurentnosti, povjerenja i održivog razvoja poslovanja u digitalnom dobu.

Konferencija, koja je u svibnju ove godine u Opatiji okupila preko 450 sudionika, namijenjena je svima uključenima u teme vezane uz kibernetičku sigurnost – bilo da se bave regulatornim i pravnim poslovima ili tehničkom implementacijom. Širok odabir programskih tema i predavači iz različitih područja pokrivaju sadržaj za svaku poziciju: od specijalista i stručnjaka, preko menadžmenta do C-levela.

Svi koji žele biti dio Span Cyber Security Arene mogu osigurati svoje mjesto na konferenciji već sada.



