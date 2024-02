Zbog povećane potražnje Huawei ne stiže napraviti čipove za Mate 60

Osim Matea 60, zabilježeni su manjkovi računalne jedinice MDC 810 opremljene Ascendom. Huawei koristi jedno postrojenje za proizvodnju svojih čipova Ascend AI i Kirin.



Globalna utrka u razvoju značajki i alata pogonjenih umjetnom inteligencijom, usred kinesko-američkog tehnološkog okršaja, prisilila je Huawei na pomicanje pametnih telefona u drugi plan.



I to baš u trenutku kad su opet postali broj 1 u prodaji mobitela na kineskom tržištu, po prvi put u više od tri godine.



Na povećanu potražnju za AI čipovima u Kini utjecala su i ograničenja koja su američke vlasti uvele tvrtkama u Sjedinjenim Državama kad je riječ o isporuci hardvera u tu mnogoljudnu državu.



Nvidia je kontrolirala 90 posto kineskog tržišta prije no što su ta ograničenja, uvedena u listopadu prošle godine, gurnula kineske kupce na domaće alternative.



U toj ponudi prednjači Huaweijeva serija Ascend, natočito Ascend 910B. Tvrtka trenutno radi na poboljšanju svoje stope prinosa - broja iskoristivih čipova po pločici - kako bi poboljšala isporuku.



Potiho su razvili vlastiti čip s podrškom za mreže 5G, vjerojatno u suradnji s tvrtkom SMIC, korištenjem tehnologije koja je manje produktivna i skuplja od one korištene u Sjedinjenim Državama.