U TSMC-u su razmišljali o selidbi iz Tajvana, ali to nije moguće

Tajvanski ugovorni proizvođač čipova TSMC pregovarao je s kupcima o izmještanju proizvodnih pogodna zbog povećanih napetosti s Kinom.



No, pokazalo se kako bi takav potez bio nemoguć jer je 80 do 90 posto proizvodnih kapaciteta te tvrtke smješteno na Tajvanu.



U TSMC-u priznaju kako geopolitička previranja koja dolaze s one strane Tajvanskog tjesnaca imaju utjecaja na njihov lanac opskrbe, zbog čega priželjkuju da ona ne proključaju u otvoreni rat.



Tajvansko ministarstvo obrane priopćilo je kako je otkrilo još jednu kinesku "zajedničku patrolu borbene spremnosti" s 23 ratna zrakoplova koja je djelovala u blizini Tajvana, kao i ratne brodove.



Sve veće napetosti između Kine i Tajvana bile su među glavnim temama o kojima se raspravljalo na godišnjem sajmu tehnologije Computex u Taipeiju.



Pojedini tajvanski proizvođači čipova nastojali su umanjiti značaj geopolitičkih rizika.



Primjerice, Frank Huang, predsjednik tvrtke Powerchip Semiconductor Manufacturing, rekao je kako nitko još nije zabrinut zbog toga, prenosi Reuters.



"Tajvan je tako važan za umjetnu inteligenciju - čak i Kinezi to znaju. Dobro smo, nema problema", istaknuo je Huang.



Izvršna direktorica AMD-a Lisa Su istaknula je važnost Tajvana u globalnom lancu opskrbe čipovima, odgovarajući na pitanje o tome kako bi napetosti s Kinom i njezine ratne igre mogle utjecati na industriju.



"Za proizvodnju čipova stvarno je važno imati globalni ekosustav", naglasila je Su.