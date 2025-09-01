Boom umjetne inteligencije nije gotov, kaže šef Nvidije

"Do kraja desetljeća vidimo tri do četiri bilijuna USD potrošnje na infrastrukturu umjetne inteligencije", rekao je Jensen Huang.

Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang ne brine zbog mogućeg kraja procvata potrošnje na čipove umjetne inteligencije. Prognozirao je kako će vrijednost tog tržišta narasti na više bilijuna američkih dolara tijekom sljedećih pet godina.

"Nova industrijska revolucija je započela. Utrka umjetne inteligencije je počela. Do kraja desetljeća vidimo tri do četiri bilijuna USD potrošnje na infrastrukturu umjetne inteligencije", rekao je Huang.

Huang je svoju prognozu djelomično temeljio na 600 milijardi USD koje očekuje za kapitalna ulaganja u podatkovne centre ove godine od velikih kupaca poput Microsofta i Amazona. Za podatkovni centar koji košta 60 mlrd. USD, Nvidia može ostvariti oko 35 mlrd. USD, istaknuo je.



Njegov optimizam u suprotnosti je sa sve većim oprezom ulagača, kao i upozorenjima kako je umjetna inteligencija možda prenapuhani balon. Jedno od tih upozorenja nedavno je iznio šef OpenAI-ja Sam Altman.

S druge strane, sama Nvidia očekuje kako će u narednom tromjesečju ostvariti prodaju vrijednu 54 mlrd. USD, što je tek nešto više od očekivanja. Ipak, ne vide puno razloga za usporavanje rasta dobiti nakon što su premašili dobit Applea.