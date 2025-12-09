Alphabet, Nvidia i Broadcom predvode rast američkih velikih tehnoloških tvrtki 2025.
Velike tehnološke tvrtke usmjerene na umjetnu inteligenciju pokretale su tržište 2025. godine
Zaključno s 5. prosinca ove godine, ukupna tržišna kapitalizacija „sedam velikih tehnoloških tvrtki“ - Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Broadcom i Meta - dosegla je 22,0 bilijuna američkih dolara (USD), što je porast od 26,5% (4,2 bilijuna dolara) od početka godine.
Alphabet (+67%, +1,56 bilijuna USD), Nvidia (+35%, +1,14 bilijuna USD) i Broadcom (+70%, +0,76 bilijuna USD) činili su 75% ukupnog rasta tržišne kapitalizacije grupe u 2025. godini.